Guardian: Ruská armáda útočila v Záporoží samovražednými dronmi

Kyjev 7. októbra (TASR) - Gubernátor Záporožskej oblasti Olexandr Staruch v piatok informoval, že ruská armáda pri útoku na mesto Záporožie vôbec prvýkrát použila takzvanými "kamikadze" dronmi nesúcimi výbušniny. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Podľa Starucha ide o Iránom vyrobené drony Šáhid-136, ktoré v meste ležiacom na juhovýchode Ukrajiny zasiahli a poškodili dva objekty civilnej infraštruktúry. Dodal, že mesto zasiahli aj rakety. Zranený bol pritom jeden civilista.



The Guardian vysvetlil, že v čase, keď ruská armáda na Ukrajine v dôsledku ukrajinskej protiofenzívy prichádza o územia i živú silu, jej velenie začalo do útokov na ukrajinské ciele nasadzovať bezpilotné lietadlá.



Podľa ukrajinských vojenských predstaviteľov sú tieto "samovražedné" drony lacnejšie a menej sofistikované ako rakety, ale zdajú sa byť efektívne, pokiaľ ide o spôsobovanie škôd na pozemných cieľoch.



Drony Šáhid-136 sú schopné zostať vo vzduchu niekoľko hodín a krúžiť nad potenciálnymi cieľmi. Následne "vletia" do nepriateľských jednotiek, obrnených vozidiel alebo budov a pri náraze explodujú.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání v pondelok poprel, že by Irán tieto bezpilotné lietadlá dodával Rusku. Takéto tvrdenia označil za ničím "nepodložené".



Ukrajinská armáda však uviedla, že jej jednotky za posledných 24 hodín zostrelili viac ako 20 dronov, pričom väčšina z nich bola iránskej výroby.