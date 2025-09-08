< sekcia Zahraničie
Ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu 142 dronmi
Zostrelených alebo zneškodnených bolo 112 dronov.
Autor TASR
Kyjev 8. septembra (TASR) - Ruská armáda v noci na pondelok vyslala do útokov na ciele na Ukrajine 142 bezpilotných lietadiel - úderných aj imitátorov. Na sieti Facebook to v pondelok oznámil generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, píše TASR.
Zostrelených alebo zneškodnených bolo 112 dronov. Svoje ciele na siedmich miestach zasiahlo 26 útočných bezpilotných lietadiel a na jednom mieste dopadli úlomky zneškodneného dronu.
Predchádzajúcu noc, zo soboty na nedeľu, Rusko zaútočilo na Ukrajinu rekordným počtom bezpilotných lietadiel – viac než 800. Útoku bolo vystavené aj hlavné mesto Kyjev, kde o život prišli traja civilisti vrátane dvojmesačného dieťaťa a jeho matky. Celkovo si útok z noci na nedeľu vyžiadal najmenej štyri obete na životoch.
Počas útoku na Kyjev dostala zásah aj vládna budova v centre ukrajinskej metropoly. Stalo sa tak vôbec prvýkrát počas vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine začalo 24. februára 2022.
V zasiahnutej časti budovy, na jej najvyšších poschodiach, vypukol požiar, ktorý zachvátil asi 800 metrov štvorcových a ktorý sa podarilo uhasiť. K stratám na životoch a zraneniam nedošlo, ako potvrdila premiérka Julija Svyrydenková, ktorá však na mieste požiaru konštatovala veľké materiálne škody.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok bolo nad ruským územím zostrelených sedem ukrajinských dronov: tri nad Tulskou oblasťou, dva nad Smolenskou oblasťou a po jednom nad Brianskou a Riazanskou oblasťou.
