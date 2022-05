Ruská armáda vykonala ďalší test hypersonickej strely Zirkón

Moskva 28. mája (TASR) - Rusko v sobotu oznámilo úspešný test hypersonickej riadenej strely Cirkon (Zirkón). Ruská armáda ju vypálila z lode Severnej flotily v Barentsovom mori smerom na "cieľ v Bielom mori" na severozápadnom pobreží Ruska. Informovala o tom britská televízna stanica Sky News.



Podľa ruského ministerstva obrany bola strela s plochou dráhou letu vypálená z lode Admirál Gorškov a zasiahla námorný cieľ nachádzajúci sa vo vzdialenosti približne 1000 km.



"Let hypersonickej rakety bol v súlade so stanovenými parametrami," uvádza sa vo vyhlásení rezortu obrany.



Ruský prezident Vladimir Putin označil strelu Zirkón za súčasť novej generácie bezkonkurenčných zbraňových systémov. Podľa vyhlásení ruskej armády je Zirkón schopný dosiahnuť až deväťnásobok rýchlosti zvuku a zasiahnuť námorné a pozemné ciele na vzdialenosť až 1000 kilometrov.



Uvedenie Zirkónu do bežnej prevádzky sa očakáva v blízkej budúcnosti. Sériové dodávky pre ruské ozbrojené sily sú plánované na rok 2022, uviedol pred časom námestník ruského ministra obrany Alexej Krivoručko.



Severná flotila koncom minulého roka informovala, že strela Zirkón bola počas celého testovacieho cyklu úspešne odpálená desaťkrát z hladinovej lode a dvakrát z ponorky.



Prvý test odpálenia rakety z ponorky s jadrovým pohonom sa uskutočnil 4. októbra 2021.