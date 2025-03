Ruská armáda vyslala do útokov na Ukrajinu vyše 130 dronov

Kyjev 25. marca (TASR) - Ruská armáda v noci na utorok vypustila do útokov na Ukrajinu 139 dronov a balistickú raketu Iskander-M. Útoky si vyžiadali dvoch zranených a materiálne škody na priemyselnej i civilnej infraštruktúre, informovala Reuters, píše TASR.



Útoky, do ktorých boli nasadené drony iránskej výroby typu Šáhid a imitátory dronov, hlásili z Kyjevskej, Charkovskej, Sumskej, Poltavskej, Kirovohradskej, Čerkaskej a Odeskej oblasti, uvádza sa v rannej zvodke generálneho štábu ukrajinskej armády. Dodal, že ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 78 z vypustených dronov a ďalších 34 nedosiahlo svoj cieľ. Ukrajina neoznámila, čo sa stalo so zvyšnými 27 dronmi a raketou.



V Kyjevskej oblasti padajúce trosky dronov spôsobili požiar v skladoch v okresoch Boryspiľ a Fastiv. Záchranným zložkám sa oheň podarilo uhasiť. K zraneniam ľudí nedošlo.



V Charkovskej oblasti na severozápade Ukrajine bolo mohutnému útoku dronov vystavené mesto Izium.



"V priebehu hodiny zasiahlo 14 ruských bezpilotných lietadiel podnik civilnej infraštruktúry, čo spôsobilo zničenie budov a rozsiahly požiar," uviedla vo vyhlásení Štátna pohotovostná služba. "Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranení," dodal gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.



Ruská armáda tieto informácie nekomentovala, doplnila britská stanica BBC.



Nočný útok ruskej armády nasledoval po pondelňajších rokovaniach medzi predstaviteľmi Ruska a USA o možnom prímerí na mori v tri roky trvajúcej vojne na Ukrajine.