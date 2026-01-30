< sekcia Zahraničie
Ruská armáda vyslala do útokov na Ukrajine 111 dronov, tvrdí Kyjev
Ruské jednotky v noci na piatok zaútočili aj na Záporožskú oblasť, pričom zasiahli priemyselný objekt, kde vypukol požiar.
Autor TASR
Moskva/Kyjev (TASR) - Ruské jednotky v noci na piatok vyslali do útokov na Ukrajine 111 dronov, z ktorých približne 70 boli útočné stroje typu Šáhid s dlhým doletom. Podľa predbežnej bilancie sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť 80 z nich. „Na 15 miestach boli zaznamenané zásahy balistickými raketami a 25 útočnými dronmi, na ďalších dvoch miestach dopadli trosky dronov,“ spresnila ukrajinská armáda. Na svojich weboch o tom informovali denníky Guardian a Le Monde, píše TASR.
Ruské jednotky v noci na piatok zaútočili aj na Záporožskú oblasť, pričom zasiahli priemyselný objekt, kde vypukol požiar. Zničili aj bytový dom, uviedol v príspevku na sieti Telegram vedúci regionálnej samosprávy Ivan Fedorov.
Pri útokoch ruskej armády v strednej a južnej Ukrajine prišlo za posledných 24 hodín o život najmenej šesť ľudí, uviedli regionálne úrady a záchranné zložky.
V Záporožskej oblasti ruské ostreľovanie zabilo 62-ročného muža a dve ženy vo veku 26 a 50 rokov. V Chersonskej oblasti zahynuli 46-ročný muž a 39-ročná žena, uviedol gubenátor Oleksandr Prokudin. Pri ruskom útoku na mesto Kryvyj Rih v centrálnej časti Ukrajiny prišla o život jedna staršia žena, uviedli miestne úrady.
