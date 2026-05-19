< sekcia Zahraničie
Ruská armáda začala cvičenia s jadrovými zbraňami
Agentúra AFP pripomína, že jadrové manévre Moskvy prebiehajú v čase, keď Kyjev eskaluje svoje dronové útoky proti Rusku.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 19. mája (TASR) - Ruská armáda v utorok začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Cvičenia sa uskutočnia v dňoch 19. až 21. mája, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Od 19. do 21. mája 2026 vykonávajú Ozbrojené sily Ruskej federácie cvičenie zamerané na prípravu a použitie jadrových síl pre prípad hrozby agresie,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany v Moskve.
Podľa rezortu obrany do cvičení sa zapojí celkove viac ako 64.000 vojakov, ako aj vyše 7800 kusov vojenskej a špeciálnej techniky, vrátane viac ako 200 raketových odpaľovacích zariadení, vyše 140 lietadiel, 73 lodí a 13 ponoriek, z ktorých je osem strategických raketových ponoriek.
S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany agentúra TASS ďalej uviedla, že na cvičení sa zúčastňujú strategické raketové sily, Severná a Tichomorská flotila, veliteľstvo diaľkového letectva a časti síl Leningradského a Centrálneho vojenského okruhu.
Agentúra AFP pripomína, že jadrové manévre Moskvy prebiehajú v čase, keď Kyjev eskaluje svoje dronové útoky proti Rusku, ako aj v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin smeruje na dvojdňovú návštevu Číny.
Aj Bielorusko medzitým ešte v pondelok oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska, pripomína agentúra Reuters.
„Od 19. do 21. mája 2026 vykonávajú Ozbrojené sily Ruskej federácie cvičenie zamerané na prípravu a použitie jadrových síl pre prípad hrozby agresie,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany v Moskve.
Podľa rezortu obrany do cvičení sa zapojí celkove viac ako 64.000 vojakov, ako aj vyše 7800 kusov vojenskej a špeciálnej techniky, vrátane viac ako 200 raketových odpaľovacích zariadení, vyše 140 lietadiel, 73 lodí a 13 ponoriek, z ktorých je osem strategických raketových ponoriek.
S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany agentúra TASS ďalej uviedla, že na cvičení sa zúčastňujú strategické raketové sily, Severná a Tichomorská flotila, veliteľstvo diaľkového letectva a časti síl Leningradského a Centrálneho vojenského okruhu.
Agentúra AFP pripomína, že jadrové manévre Moskvy prebiehajú v čase, keď Kyjev eskaluje svoje dronové útoky proti Rusku, ako aj v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin smeruje na dvojdňovú návštevu Číny.
Aj Bielorusko medzitým ešte v pondelok oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska, pripomína agentúra Reuters.