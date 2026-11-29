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Ruská armáda zasiahla dva tabakové závody
Ruské ministerstvo obrany oznámilo útok na objekt tabakovej firmy Philip Morris v Charkove na východe Ukrajiny.
Autor TASR
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Kyjev/Moskva 29. novembra (TASR) – Ruská armáda pri svojich útokoch na Ukrajinu opäť zasiahla tabakovú továreň spoločnosti British American Tobacco (BAT) v meste Pryluky v Černihivskej oblasti. Pri útoku bojovými dronmi neutrpel nikto zranenia, v objekte však vypukol požiar, oznámila BAT. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, píše TASR.
Ukrajinská televízia zverejnila na platforme Telegram fotografiu poškodenej továrne. Išlo už o druhý útok na tento závod, naposledy sa stal cieľom ruskej armády začiatkom septembra. Vtedy v ňom dočasne pozastavili prevádzku.
Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo útok na objekt tabakovej firmy Philip Morris v Charkove na východe Ukrajiny. Jeho zasiahnutie odôvodnilo tvrdením, že budovy v továrni boli využívané na výrobu munície pre ukrajinskú armádu.
Ukrajinská televízia zverejnila na platforme Telegram fotografiu poškodenej továrne. Išlo už o druhý útok na tento závod, naposledy sa stal cieľom ruskej armády začiatkom septembra. Vtedy v ňom dočasne pozastavili prevádzku.
Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo útok na objekt tabakovej firmy Philip Morris v Charkove na východe Ukrajiny. Jeho zasiahnutie odôvodnilo tvrdením, že budovy v továrni boli využívané na výrobu munície pre ukrajinskú armádu.