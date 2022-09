Ruská armáda zaútočila dronmi na vojenský objekt na juhu Ukrajiny

Londýn 26. septembra (TASR) - Dva drony vypustené ruskými jednotkami zasiahli v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny vojenské objekty a spôsobili v nich požiar a detonáciu munície.



Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedlo južné velenie ukrajinských ozbrojených síl s tým, že podľa dostupných informácií k obetiam na životoch nedošlo.



"V dôsledku rozsiahleho požiaru a výbuchu munície bola zorganizovaná evakuácia civilného obyvateľstva," uviedlo velenie vo svojom vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram.



Podľa britskej stanice BBC jedno bezpilotné lietadlo zničili sily ukrajinskej protivzdušnej obrany. Dva tzv. samovražedné drony zasiahli objekt vojenskej infraštruktúry.



BBC súčasne pripomenula, že v čase vojny nie je možné okamžite overovať informácie, ktoré médiám poskytujú bojujúce strany.



Podľa BBC ruské ozbrojené sily použili drony iránskej výroby aj minulý týždeň v stredu a piatok pri útokoch na Odesu.



Podľa ukrajinskej armády Rusko nasadzuje do bojov bezpilotné lietadlá Šáhid-136, ktoré získalo od Iránu. Americký denník The Wall Street Journal pred časom podľa BBC napísal, že tieto drony boli v ruskej armáde premenované na Geraň-2. Zvyčajne údajne lietajú vo dvojiciach a potom narážajú do svojich cieľov.



Ukrajina v piatok oznámila, že pre rozhodnutie Teheránu dodávať ruským jednotkám drony preruší diplomatické vzťahy s Iránom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil toto konanie Iránu za "kolaboráciu so zlom".