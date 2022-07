Ruská armáda zaútočila na Kyjevskú oblasť, tvrdí tamojší gubernátor

Kyjev 28. júla (TASR) - Ruská armáda podnikla vo štvrtok ráno útok na infraštruktúru v Kyjevskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Olexij Kuleba. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Podľa Kulebu prišlo k útoku vo Vyšhorodskom okrese, ktorý leží severne od Kyjeva. "Dnes ráno podnikol nepriateľ raketový útok na jednu z komunít vo Vyšhorodskom okrese," napísal Kuleba na sociálnej sieti Telegram.



Gubernátor ďalej uviedol, že paľba bola mierená na "objekt infraštruktúry". "Objasňujú sa informácie o obetiach. Na mieste sú už všetky záchranné zložky," dodal Kuleba.



Vo štvrtok ráno vyhlásila mestská rada v Kyjeve tiež letecký poplach a vyzvala obyvateľov mesta, aby sa skryli to úkrytov, všíma si The Guardian.