Ruská banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov
Banka v piatok oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu znižuje zo 16,50 % na 16 %.
Autor TASR
Moskva 19. decembra (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. Na jednej strane sa zmiernila inflácia, na druhej strane sa banka snaží podporiť ekonomiku, ktorú poškodzujú sankcie a vysoké výdavky spojené s bojmi na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.
Banka v piatok oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu znižuje zo 16,50 % na 16 %. Jej krok, ktorý predstavuje piatu redukciu sadzby v rade, je v súlade s očakávaniami ekonómov. Firmy však verili, že banka zníži sadzbu ešte výraznejšie. Predstaviteľ ruského zväzu priemyselníkov tento týždeň uviedol, že centrálna banka by mohla zredukovať sadzbu aj o celý percentuálny bod. Aj keď banka ich očakávania nevyplnila, súčasná úroveň hlavnej úrokovej sadzby je najnižšia za 17 mesiacov.
Začiatkom decembra ruský štatistický úrad oznámil zmiernenie inflácie na 6,6 %. V porovnaní s obdobím spred roka to znamená výrazné spomalenie, keďže pred rokom dosahovala miera inflácie v Rusku 7,7 %.
Je to však stále ďaleko od inflačného cieľa, ktorý banka stanovila na 4 %. Centrálna banka v tejto súvislosti uviedla, že bude pokračovať v takej menovej politike, aby infláciu dostala späť na úroveň inflačného cieľa. Odhaduje, že pri súčasnej menovej politike klesne inflácia na budúci rok do pásma 4 % - 5 % a jadrová inflácia by mohla 4 % dosiahnuť v 2. polroku budúceho roka. „Od roku 2027 by sa inflácia mala pohybovať na úrovni inflačného cieľa,“ dodala ruská centrálna banka.
Ruský štatistický úrad nie je taký optimistický. Ešte pred piatkovým rozhodnutím centrálnej banky uviedol, že miera inflácie by sa mala zmierniť na úroveň inflačného cieľa až v roku 2027.
