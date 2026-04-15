Ruská blogerka získala za príspevok kritizujúci Putina tisíce lajkov
Autor TASR
Moskva 15. apríla (TASR) - Prominentná ruská blogerka Viktoria Bonja získala na platforme Instagram po zverejnení videa, v ktorom kritizuje šéfa Kremľa Vladimira Putina, viac než 700.000 lajkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Bonja, ktorá nežije v Rusku, sa v príspevku na Instagrame priamo obrátila na Putina. „Vladimir Vladimirovič, ľudia sa vás boja. Ľudia sa vás boja, blogeri, umelci sa vás boja, gubernátori sa vás boja. A vy ste prezidentom našej krajiny. Domnievam sa, že by sme sa nemali báť,“ uviedla.
Ako ďalej vo videu dodala, ona sama sa kremeľského vodcu nebojí, podporuje ho a považuje ho za silného politika, ktorý je jednoducho „zle informovaný“. Vo videu spomína problémy, o ktorých ho podľa jej názoru žiadny gubernátor neinformuje. Medzi ne patrí pomoc obetiam povodňovej katastrofy v ruskej autonómnej republike Dagestan, ropná škvrna pri Anape na ruskom pobreží Čierneho mora, kde v decembri 2024 uviazli dva ropné tankery, rovnako ako aj nedávne odstávky internetu v Rusku.
Blogerka Viktoria Bonja je známa z ruskej reality show, na Instagrame má takmer 13 miliónov sledovateľov a žije v Monaku, dodáva DPA.
