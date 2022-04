Rúška budú v doprave i podujatiach v Taliansku povinné do 15. júna

Rím 28. apríla (TASR) - Taliansko ponechá v platnosti povinnosť nosenia rúšok vo vlakoch, autobusoch a metre, ako aj pre návštevníkov podujatí v uzavretých priestoroch najmenej do 15. júna, oznámil vo štvrtok taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza. Informovala o tom agentúra DPA.



Dovtedy budú musieť ľudia v Taliansku nosiť rúška vo verejnej doprave, ako aj v kinách, divadlách či športových halách, spresnil minister.



Na ďalších miestach, ako sú reštaurácie či pracoviská, končí povinnosť nosenia rúšok 1. mája. Napriek tomu vláda v Ríme nabáda občanov, aby boli opatrní a dávali si pozor. "Pandémia sa ešte neskončila," upozornil Speranza.



Taliansko vo štvrtok zaznamenalo 69.204 nových infekcií koronavírusom, píše DPA. Po tom, čo koncom marca vypršala platnosť núdzového stavu, končí od konca apríla v Taliansku platnosť aj tzv. zelených pasov. Návštevníci reštaurácií, barov, kín, koncertov, diskoték či predajní sa tak už nemusia preukazovať certifikátom o očkovaní proti koronavírusu. Do konca tohto roka sa však covidpasy budú vyžadovať pri vstupe do nemocníc alebo opatrovateľských zariadení.