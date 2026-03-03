< sekcia Zahraničie
Ruská centrálna banka žaluje EÚ za zmrazenie svojich aktív na neurčito
Ruská centrálna banka odhaduje, že západné krajiny zmrazili jej aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov.
Moskva/Luxemburg 3. marca (TASR) - Ruská centrálna banka v utorok oznámila, že na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu podala žalobu na rozhodnutie Rady EÚ z decembra 2025 zmraziť jej aktíva na neurčito. Dovtedy ich členské štáty museli podľa sankcií každých šesť mesiacov jednomyseľne predlžovať, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Ruská centrálna banka odhaduje, že západné krajiny zmrazili jej aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov. Väčšina z nich je zmrazená v Európe a uložená v belgickom depozitári Euroclear. Voči nemu podala ruská federálna banka žalobu ešte v decembri.
Vlády členských krajín EÚ 12. decembra prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Obišli tak možné veto Maďarska či Slovenska, ktoré avizovali nesúhlas s takýmto krokom.
Vo svojom vyhlásení ruská centrálna banka tvrdí, že zmrazenie jej aktív bolo prijaté so „závažnými procedurálnymi pochybeniami“, pretože bolo prijaté väčšinovým hlasovaním a nie jednomyseľne, tak ako to vyžaduje právo EÚ. Dokument o zmrazení na neurčito však vylučuje možnosť právnych krokov zo strany Ruska na súdoch EÚ.
„Nariadenie EÚ porušuje základné a neodňateľné práva na prístup k spravodlivosti a nedotknuteľnosť majetku, ako aj zásadu zvrchovanej imunity štátov a ich centrálnych bánk, ktorú zaručujú medzinárodné zmluvy a právo EÚ,“ uviedla ruská centrálna banka.
