Ruská strana Jabloko nepovažuje voľby do Dumy za slobodné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruská zjednotená demokratická strana "" nepovažuje voľby do Štátnej dumy, ktoré sa konali od minulého piatku do nedele, za slobodné, čestné ani spravodlivé. Pre agentúru Interfax to v pondelok uviedol podpredseda strany Ivan Boľšakov.Zároveň dodal, že centristicko-liberálna strana Jabloko neuznáva porážku svojich dvoch kandidátov nominovaných v Moskve. Strana je totiž presvedčená, že títo jej kandidáti voľby v jednomandátových obvodoch vyhrali.Boľšakov vysvetlil, že obaja kandidáti Jabloka pri sčítaní hlasov s veľkým odstupom viedli, ale po započítaní výsledkov internetového hlasovania "".Podľa politika tento scenár svedčí o tom, že elektronické hlasovanie vo voľbách bolo od samého začiatku určené na to, aby sa "Podľa Boľšakova uplynulé voľby nie sú "" aj vzhľadom na bezprecedentné množstvo nezrovnalostí a nahlásených prípadov o porušení volebného zákona.Agentúra Interfax na margo týchto tvrdení citovala vyjadrenie predsedníčky Ústrednej volebnej komisie Elly Pamfilovovej, podľa ktorej bolo počas uplynulých volieb zaznamenaných "" narušení ako vo voľbách v roku 2016.Na otázku, ako bude Jabloko fungovať po tom, čo sa neprebojovalo do Štátnej dumy, Boľšakov uviedol, že strana je mimo parlamentu 17 rokov a štátnu podporu poberala len v rokoch 2011-16, "".Z údajov získaných po spracovaní 99,4 percenta protokolov volebných komisií vyplýva, že Jabloko vo voľbách podporilo 1,33 percenta voličov. Pre vstup do parlamentu je potrebné získať viac ako päť percent hlasov.