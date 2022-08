Ruská Čiernomorská flotila má nového veliteľa, tvrdia ruské médiá

Moskva 17. augusta (TASR) - Na čelo ruskej Čiernomorskej flotily, ktorá je rozmiestnená na anektovanom polostrove Krym, dosadili nového veliteľa. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú agentúru RIA Novosti, pre ktorú to uviedol nemenovaný zdroj.



Doterajšieho veliteľa ruskej Čiernomorskej flotily Igora Osipova mal podľa nemenového zdroja nahradiť Viktor Sokolov. Údajne už bol predstavený členom vojenskej rady v prístave Sevastopoľ. Ak by sa informácie ruskej agentúry potvrdili, išlo by o najvýznamnejšie prepustenie príslušníka ruskej armády od vpádu na Ukrajinu, píše Reuters.



K možnej výmene v ruskom velení prišlo v čase, keď na Kryme dochádza k výbuchom vo vojenských objektoch. Kyjev je zatiaľ zdržanlivý v reakciách na otázky, či za týmito útokmi stoja ukrajinské ozbrojené sily. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak však v utorok naznačil, že je to tak.



Jeden zo zdrojom pre RIA Novosti uviedol, že je "normálne", že ruská armáda verejne neoznámila zmenu na veliteľskom poste Čiernomorskej flotily, keďže Rusko v súčasnosti na Ukrajine vedie tzv. špeciálnu vojenskú operáciu.