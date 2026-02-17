< sekcia Zahraničie
Ruská delegácia dorazila do Ženevy na rokovania o ukončení vojny
Lietadlo s ruskými predstaviteľmi pristálo v Ženeve okolo 7.00 h.
Autor TASR
Ženeva 17. februára (TASR) - Ruská delegácie dorazila v utorok ráno do švajčiarskej Ženevy na ďalšie kolo mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi s cieľom ukončiť takmer štvorročný konflikt na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a TASS.
Lietadlo s ruskými predstaviteľmi pristálo v Ženeve okolo 7.00 h. Ich let z Moskvy trval deväť hodín, pretože museli obchádzať vzdušný priestor „nepriateľských krajín“. Výnimku na prelet do Švajčiarska ruskej delegácii udelilo Taliansko.
Ruskú delegáciu vedie Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina a má približne 20 členov vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova.
Ukrajinskú delegáciu opäť vedie Rustem Umerov, jej súčasťou bude aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia. Za Spojené štáty sa na stretnutí za zatvorenými dverami zúčastnia vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí budú v Ženeve viesť aj rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe.
Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojnu najneskôr do júna. V pondelok na palube lietadla Air Force One vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“, a dodal, že Kyjev „by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu“.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, hoci v súčasnosti okupuje len približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v pomere 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem výmeny zajatcov nezverejnili.
