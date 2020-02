Ruská delegácia navštívi Turecko, bude rokovať o situácii v Sýrii

Ankara 7. januára (TASR) - Turecko navštívi v sobotu ruská delegácia, ktorá tam bude rokovať o pokračujúcej ofenzíve jednotiek sýrskeho prezidenta Bašára Asada v provincii Idlib, poslednej bašte Tureckom podporovaných protivládnych povstalcov. Na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom to v piatok vyhlásil šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu, informovala agentúra DPA.



"Naším cieľom na týchto stretnutiach je čo najskôr ukončiť agresiu (sýrskeho) režimu," povedal Čavušoglu, pričom poukázal na osem príslušníkov tureckej armády, ktorí tento týždeň zahynuli v Idlibe počas ostreľovania silami vernými Asadovi.



K ohláseniu víkendových rokovaní medzi Ankarou a Moskvou, ktorá podporuje Asadov režim, došlo len deň po tom, ako Asadove sily v provincii Idlib obsadili strategicky dôležité mesto Sarakíb. V rámci najnovšej ofenzívy sýrskej armády a jej spojencov ide o druhý najvýznamnejší úspech po tom, ako 28. januára dobyla mesto Maarrat an-Numán.



Pred postupom sýrskej armády ušli už desaťtisíce civilistov — väčšinou do oblastí neďaleko hraníc s Tureckom. Vládne sily, ktoré v súčasnosti kontrolujú 70 percent územia Sýrie, opakovane vyhlasujú, že chcú opätovne ovládnuť celú krajinu vrátane Idlibu.



Občianska vojna si doteraz vyžiadala viac ako 380.000 ľudských životov a viac ako polovica obyvateľstva Sýrie musela opustiť svoje domovy, odkedy vypukol konflikt po brutálnom potlačení protivládnych protestov v roku 2011.