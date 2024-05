Ruská delegácia pricestovala na päťdňovú návštevu Severnej Kórey

Pchjongjang 21. mája (TASR) - Ruská delegácia je od pondelka do piatku tohto týždňa na návšteve Pchjongjangu, informovali v utorok severokórejské štátne médiá. Ide o poslednú zo série čoraz intenzívnejších stretnutí medzi oboma krajinami, píše TASR podľa agentúry Jonhap.



Na čele delegácie je Grigorij Rapota, ktorý je členom výboru pre medzinárodné záležitosti Rady Ruskej federácie a predsedom parlamentnej skupiny priateľstva medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Ruské veľvyslanectvo v Severnej Kórei o príchode delegácie informovalo na sociálnej sieti Telegram a uviedlo, že v Pchjongjangu zostane do piatku.



Počas tohto pobytu budú obe strany diskutovať o otázkach parlamentnej spolupráce a načrtnú plány budúcich kontaktov, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Severná Kórea a Rusko rozširujú vzájomnú spoluprácu v mnohých oblastiach, pripomína Jonhap. Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský líder Kim Čong-un vlani v septembri rokovali počas summitu na ruskom Ďalekom Východe, pripomína Jonhap.



Spojené štáty a Južná Kórea vinia Severnú Kóreu, že dodáva zbrane Rusku, ktoré ich nasadzuje do vojny na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang tieto obvinenia popierajú.