Ruská delegácia vedená ministrom obrany Šojguom pricestovala do KĽDR

Soul/Moskva 26. júla (TASR) - Ruská vojenská delegácia na čele s ministrom obrany Sergejom Šojguom pricestovala do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, uviedlo v utorok podľa agentúry AFP ruské ministerstvo obrany.



Ruská delegácia sa zúčastní na slávnostných podujatiach "venovaných 70. výročiu víťazstva kórejského ľudu vo vlasteneckej oslobodzovacej vojne v rokoch 1950-53," dodal ruský rezort obrany.



Agentúra Reuters doplnila, že ruská delegácia sa pripojí k skupine hostí z Číny. Podľa Reuters pôjde o vôbec prvú verejnú návštevu v KĽDR od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Severná Kórea začiatkom roka 2020 uzavrela svoje hranice pre všetky obchodné a diplomatické výmeny, a to aj so svojimi hlavnými hospodárskymi a politickými partnermi - Čínou a Ruskom.



V správe severokórejských štátnych médií sa neuvádza, či návštevy ruskej a čínskej delegácie budú znamenať nejakú zmenu v politike.



Očakáva sa, že súčasťou podujatí pri príležitosti výročia bude veľká vojenská prehliadka v hlavnom meste Severnej Kórey.



Zástupca hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel v utorok povedal, že Rusko aj Čína môžu využiť svoj vplyv na KĽDR a povzbudiť ju, aby skoncovala s konaním, ktoré je vnímané ako hrozba pre bezpečnosť.



"Môžu tiež zohrať potenciálnu úlohu pri povzbudzovaní KĽDR, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu," vyhlásil Patel.