Rusko: Vyhostenie diplomatov zo SR povedie k degradácii vzťahov

Moskva 17. marca (TASR) - Rozhodnutie Slovenska vyhostiť troch ruských diplomatov povedie k degradácii bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami, uviedla vo štvrtok na brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR prevzala správu od agentúry TASS.



"Sme sklamaní z ďalšieho nevľúdneho kroku zo strany slovenských úradov. Pod prehnanou zámienkou sa rozhodli do 72 hodín vyhostiť troch diplomatických zamestnancov ruských zahraničných misií... Na pozadí démonizácie vzťahov s Ruskom zo strany Západu takáto politika zámerného zhoršovania na bilaterálnej úrovni vedie k degradácii našej spolupráce," povedala Zacharovová.



"Možno alebo zrejme sa Bratislava s rovnakou posadnutosťou snaží držať krok s ostatnými západnými krajinami, ktoré sú k nám nepriateľské, a tak sa zaviazala rozpútať protiruskú kampaň zrejme neuvedomujúc si, kam by ju to mohlo priviesť – a privedie, ak sa toto všetko nezastaví," dodala Zacharovová.



Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR. Dôvodom je ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Slovensko k tomuto kroku pristúpilo na základe vyhodnotenia slovenských spravodajských služieb. V súvislosti s vyšetrovaním vyzvedačstva a korupcie prepojenej s Ruskou federáciou zadržala polícia viacero osôb. Spravodajskí dôstojníci ruskej vojenskej rozviedky GRU mali pôsobiť pod krytím diplomatickej misie ambasády.