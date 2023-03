Ruská Duma schválila sprísnenie trestov za diskreditáciu armády

Moskva 2. marca (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu vo štvrtok v druhom, hlavnom čítaní podporila návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty odňatia slobody za diskreditáciu ruskej armády. Daný zákon by sa mal vzťahovať aj žoldnierske formácie, akou je Vagnerova skupina založená ruským podnikateľom Jevgenijom Prigožinom.



Ako pripomenula agentúra Reuters, diskreditácia ruskej armády sa v súčasnosti v Rusku môže trestať až piatimi rokmi väzenia, zatiaľ čo za vedomé šírenie nepravdivých informácií o nej hrozí 15-ročné väzenie.



Predseda Dumy Viačeslav Volodin v stredu informoval, že navrhovanými zmenami sa sprísnia existujúce zákony.



V návrhu zákona, s ktorým sa vo štvrtok oboznámila agentúra Reuters, sa píše, že trest za šírenie dezinformácií alebo diskreditáciu armády, sa zvýši z troch na päť rokov.



Ak by takéto konanie spôsobilo smrť, poškodenie zdravia alebo ohrozilo kritickú infraštruktúru, trest by sa zvýšil z piatich na sedem rokov.



Maximálnym navrhovaným trestom za diskreditáciu ozbrojených síl alebo dobrovoľníckych zborov je 15 rokov väzenia.



Ak bude návrh schválený aj v záverečnom hlasovaní 14. marca, príslušný zákon bude rozšírený tak, aby po prvýkrát poskytoval ochranu "dobrovoľníkom" z Vagnerovej skupiny, ktoré bojujú na Ukrajine, a ďalším dobrovoľníckym vojenským organizáciám.



Krátko po tom, ako boli vlani 24. februára na Ukrajinu vyslané desaťtisíce ruských vojakov, ruský parlament prijal zákony, ktoré predpokladajú vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria nepravdivé informácie alebo diskreditujú jeho ozbrojené sily.



Ruská prokuratúra začala vyšetrovať už viac ako 5800 prípadov údajnej diskreditácie ozbrojených síl, tvrdí nezávislé združenie OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a súvisiace počty zadržaných.