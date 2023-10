Rusko: Odstúpenie od ratifikácie jadrovej zmluvy prešlo prvým čítaním

Moskva 17. októbra (TASR) - Ruská štátna Duma v pondelok v prvom čítaní jednohlasne odsúhlasila odstúpenie Moskvy od ratifikácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predseda ruskej štátnej Dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Viačeslav Volodin ešte pred hlasovaním o tejto záležitosti povedal, že Rusko sa chystá odstúpiť od ratifikácie CTBT z dôvodu nezodpovedného postoja USA ku svetovej bezpečnosti. Narážal tým na to, že Washington túto zmluvu neratifikoval.



Spojené štáty podľa jeho slov požiadali Moskvu, aby neodstupovala od ratifikácie tejto prelomovej zmluvy, napísala agentúra Reuters.



O návrhu zákona by mala štátna Duma rokovať aj v druhom a tretom čítaní, píše AFP. Zákon pôjde na podpis ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v prípade, ak ho schváli aj horná komora ruského parlamentu.



Zmluva o úplnom zákaze jadrových skúšok bola prijatá v roku 1996 Valným zhromaždením OSN. Nevstúpila však do platnosti, pretože ju neratifikovalo osem krajín vrátane Spojených štátov, Indie a Číny.



Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom októbra avizoval, že Rusko by mohlo stiahnuť svoju ratifikáciu tejto prelomovej zmluvy. Dodal, že hoci niektorí experti diskutujú o potrebe obnovenia jadrových skúšok, on ešte k tomuto záveru nedospel.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne uviedol, že zrušenie ratifikácie zmluvy o zákaze jadrových skúšok zo strany Ruska by neznamenalo, že Moskva má v úmysle obnoviť testy jadrových zbraní. Podľa jeho slov by krajina týmto krokom len chcela dosiahnuť rovnaký status, aký majú Spojené štáty. Tie síce k zmluve pristúpili, ale neratifikovali ju.



Jadrový arzenál Ruska je najväčší na svete. Krajina má v súčasnosti približne 5889 jadrových hlavíc, zatiaľ čo USA ich majú 5244 a Čína 410.



Niektoré krajiny sa obávajú, že Rusko by mohlo obnoviť jadrové testy, aby tak odradilo Západ od ďalšej vojenskej podpory Ukrajiny.