Ruská duma žiada o vyšetrovanie dodávky jadrových zbraní Ukrajine
Británia a Francúzsko sú podľa SVR údajne presvedčené, že vlastníctvom jadrových zbraní by si Ukrajina dokázala zaistiť priaznivejšie podmienky na ukončenie vojnového konfliktu.
Autor TASR
Moskva 26. februára (TASR) - Ruská Štátna duma, dolná komora federálneho parlamentu, vo štvrtok prijala výzvu, v ktorej poslancov parlamentov Británie, Francúzska, Nemecka, Európskeho parlamentu a Organizáciu Spojených národov žiadajú, aby zabránili prípravám na dodávky jadrových zbraní Ukrajine. S týmto tvrdením prišla v utorok (24. februára) ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR). Jej tvrdenia však Ukrajina, Británia i Francúzsko označili za absurdné.
Napriek tomu poslanci Štátnej dumy vo štvrtok schválili vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s súvislosti s informáciou, že Francúzsko a Británia podnikajú prípravy na poskytnutie jadrových zbraní Ukrajine a chcú tento arzenál prezentovať ako vyvinutý Ukrajinou.
Ako informovali ruské médiá i Duma na svojom webe, ruskí poslanci zároveň žiadajú začatie parlamentného vyšetrovania v daných krajinách a zverejnenie jeho výsledkov.
Podľa predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina takéto konanie Paríža a Londýna porušuje medzinárodné právo a ustanovenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. „Ide o zločin, ktorý by mohol viesť k tragickým následkom. Musíme tomu zabrániť,“ povedal Volodin.
Predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti Leonid Sluckij konštatoval, že ide o mimoriadne nebezpečné zámery, „reálnu hrozbu tretej svetovej vojny“. Uviedol, že „zločinné plány banderovcov na získanie jadrových zbraní musia byť odhalené a neutralizované“ aj v záujme národov Francúzska a Británie.
SVR prišla v utorok s tvrdením, že britské a francúzske elity „nie sú pripravené akceptovať porážku“ vo vojne na Ukrajine a údajne zvažujú, že Kyjevu poskytnú jadrovú bombu alebo tzv. špinavú bombu s rádioaktívnym materiálom.
Británia a Francúzsko sú podľa SVR údajne presvedčené, že vlastníctvom jadrových zbraní by si Ukrajina dokázala zaistiť priaznivejšie podmienky na ukončenie vojnového konfliktu. SVR dodala, že Nemecko túto iniciatívu odmietlo podporiť, čo označila za rozumné rozhodnutie. Moskva však žiadne dôkazy nepredložila.
Hovorca britského premiéra Keira Starmera obvinenia označil za snahu ruského prezidenta Vladimira Putina odviesť pozornosť od vojenskej agresie na Ukrajine. Na platforme X sa voči vyjadreniam SVR ohradilo aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí.
