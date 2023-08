Ruská elita žiada Putina, aby odvolal Šojgua a vyhlásil mobilizáciu

Moskva 21. augusta (TASR) - Ruské bezpečnostné služby vyzvali prezidenta Vladimira Putina, aby odvolal ministra obrany Sergeja Šojgua, čo umožní vyhlásiť úplnú mobilizáciu ruského ľudu do boja proti Ukrajine. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.



Agentúra Bloomberg v pondelok citovala zdroje z vnútra ruskej elity, ktorá je údajne sklamaná "slabou" reakciou prezidenta Putina na júnovú vzburu súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Ruská elita preto navrhuje, aby bol odvolaný Šojgu aj náčelník generálneho štábu ruských síl Valerij Gerasimov, lebo to otvorí priamejšiu cestu k plnohodnotnej mobilizácii.



"Zástancovia tvrdej línie v bezpečnostných službách chcú nahradiť Šojgua v rámci prechodu na agresívnejšiu vojnu. Súčasťou toho by bola aj úplná mobilizácia a stanné právo, ako uvádza päť ľudí oboznámených so situáciou," napísala agentúra Bloomberg.