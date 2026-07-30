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Ruská federálna služba zaradila Durova na zoznam teroristov
Durov opustil Rusko v roku 2014 a neskôr presunul Telegram do Dubaja.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Ruská federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) zaradila zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov, uvádza sa v oznámení zverejnenom vo štvrtok na webovej stránke služby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu obvinila Durova z napomáhania teroristickej činnosti, pretože podľa nej ukrajinskí špióni využívajú jeho sociálnu sieť na organizovanie útokov na území Ruska. Durov v súčasnosti žije v Dubaji a bude preto zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Reuters uvádza, že ide o ďalší krok ruskej vlády namierený proti sieti Telegram. Moskva sa na jeho úkor snaží presadzovať v Rusku svoje oficiálne platformy. Durov na to reagoval na platforme X, kde zverejnil svoju fotografiu s obscénnym gestom vztýčeného prostredníka. Na Telegrame ozrejmil, že doposiaľ nebolo „zverejnené žiadne rozhodnutie o označení Telegramu za zakázanú organizáciu, takže v súčasnosti neplatí žiadny zákaz jeho používania“.
Telegram uvádza, že má viac ako miliardu používateľov. Populárny je najmä v Rusku, na Ukrajine a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Každodenne ho využíva aj Kremeľ, ruské ministerstvo obrany či desiatky vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Durov opustil Rusko v roku 2014 a neskôr presunul Telegram do Dubaja. Na zozname Rosfinmonitoringu sa zaradil k hnutiu Taliban či americkej technologickej spoločnosti Meta. Subjekty zo zoznamu majú zakázanú činnosť na území Ruska a osoby, ktoré sa s nimi spájajú, môžu byť trestné stíhané.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu obvinila Durova z napomáhania teroristickej činnosti, pretože podľa nej ukrajinskí špióni využívajú jeho sociálnu sieť na organizovanie útokov na území Ruska. Durov v súčasnosti žije v Dubaji a bude preto zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
Reuters uvádza, že ide o ďalší krok ruskej vlády namierený proti sieti Telegram. Moskva sa na jeho úkor snaží presadzovať v Rusku svoje oficiálne platformy. Durov na to reagoval na platforme X, kde zverejnil svoju fotografiu s obscénnym gestom vztýčeného prostredníka. Na Telegrame ozrejmil, že doposiaľ nebolo „zverejnené žiadne rozhodnutie o označení Telegramu za zakázanú organizáciu, takže v súčasnosti neplatí žiadny zákaz jeho používania“.
Telegram uvádza, že má viac ako miliardu používateľov. Populárny je najmä v Rusku, na Ukrajine a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Každodenne ho využíva aj Kremeľ, ruské ministerstvo obrany či desiatky vysokopostavených predstaviteľov krajiny.
Durov opustil Rusko v roku 2014 a neskôr presunul Telegram do Dubaja. Na zozname Rosfinmonitoringu sa zaradil k hnutiu Taliban či americkej technologickej spoločnosti Meta. Subjekty zo zoznamu majú zakázanú činnosť na území Ruska a osoby, ktoré sa s nimi spájajú, môžu byť trestné stíhané.