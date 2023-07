Ruská firma: Žoldnieri Vagnerovej skupiny prišli do SAR

Moskva 16. júla (TASR) – Niekoľko sto žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny dorazilo do Stredoafrickej republiky (SAR), aby tam zaisťovali bezpečnosť referenda, oznámila v nedeľu súkromná ruská bezpečnostná firma. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



V nepokojnej krajine, kde tzv. vagnerovci už pomáhajú vláde bojovať proti povstalcom, sa koncom mesiaca uskutoční hlasovanie o zmene ústavy, podľa ktorej by sa prezident Faustin-Archange Touadéra mohol uchádzať o tretie funkčné obdobie.



"Do Bangui priletelo ďalšie lietadlo s inštruktormi, ktorí budú pracovať v Stredoafrickej republike," uviedla spoločnosť Zväz dôstojníkov pre medzinárodnú bezpečnosť (OUIS). "Plánovaná rotácia pokračuje. Niekoľko sto skúsených profesionálov z Vagnerovej spoločnosti sa pridáva k tímu pracujúcemu v SAR."



"Ruskí inštruktori budú pokračovať v pomoci vojakom stredoafrických ozbrojených síl, aby zaistili bezpečnosť v očakávaní ústavného referenda stanoveného na 30. júla," dodala firma v oznámení.



Podľa Spojených štátov je OUIS krycou spoločnosťou pre Vagnerovu skupinu v SAR. Firmu riadi Rus Alexandre Ivanov, na ktorého USA uvalili v januári sankcie.



OUIS uviedol, že jeho inštruktori poskytujú výcvik bezpečnostným silám SAR už viac ako päť rokov, čo podľa vyhlásenia umožnilo zlepšiť celkovú bezpečnostnú situáciu v krajine.



V uplynulých týždňoch viacero zahraničných zdrojov uviedlo, že vagnerovci zo SAR odchádzajú, čo tamojšia vláda poprela, napísala AFP.



Budúcnosť súkromnej vojenskej spoločnosti pod vedením Jevgenija Prigožina je neistá po tom, ako v júni spustila krátku vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Jej aktivity v zahraničí, najmä v Sýrii a viacerých afrických krajinách, však ruskí predstavitelia verejne nespochybnili.