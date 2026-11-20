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Ruská fregata Neustrašimyj sa zrazila s ruským tankerom, tvrdia médiá
Daily Mail neuvádza názov tankera ani presný dátum zrážky.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruská fregata Neustrašimyj sa pri dopĺňaní paliva v Severnom mori zrazila s ruskou tankovacou loďou. Na oboch vznikli menšie škody, informoval britský denník Daily Mail s odvolaním sa na zdroje z NATO, píše TASR.
Fregata už niekoľko mesiacov sprevádzala tankery tzv. ruskej tieňovej flotily pri pobreží Spojeného kráľovstva. Daily Mail neuvádza názov tankera ani presný dátum zrážky. OSINT projekt Russian Forces Spotter naznačil, že išlo o tanker Valentin Rykov. K zrážke malo dôjsť počas dopĺňania paliva na rozbúrenom mori, keď lode nedokázali udržiavať bezpečnú vzdialenosť od seba.
Zdroje denníka Daily Mail v NATO pripisujú zvýšené riziko nehôd dlhému nasadeniu ruských vojnových lodí. „Rusko sa už naozaj nezdá byť globálnym námorníctvom. Operujú oveľa bližšie k vlastným brehom,“ povedal predstaviteľ NATO.
Potreba sprevádzať tankery núti ruské vojenské námorníctvo odkladať opravy a modernizácie. Jeden zo zdrojov novín uviedol, že ruské lode sú používané až na hranicu technickej životnosti. „Neviem si predstaviť, že by bola morálka na ruských lodiach práve teraz veľmi vysoká, keď trávia toľko času na mori,“ uviedol zdroj v NATO.
Denník The Telegraph predtým informoval, že tanker z Baltského mora zamieril k veternej farme Outer Galloper pri východnom pobreží Anglicka. Tam strávil približne 17 hodín, počas ktorých pravdepodobne tankovala fregata Neustrašimyj.
Podľa zdrojov denníka The Telegraph z britského ministerstva obrany poveternostné podmienky prinútili ruské lode hľadať pokojnejšie vody pri východnom pobreží Škótska pre doplnenie zásob.
Portál The Insider preskúmal údaje z monitorovacieho systému plavidiel Starboard Maritime Intelligence a zistil, že Valentin Rykov sa plavil relatívne vysokou rýchlosťou až do 20. októbra, keď sa náhle zastavil v Severnom mori neďaleko veterného parku. Následne sa vrátil do Baltského mora.
Fregata už niekoľko mesiacov sprevádzala tankery tzv. ruskej tieňovej flotily pri pobreží Spojeného kráľovstva. Daily Mail neuvádza názov tankera ani presný dátum zrážky. OSINT projekt Russian Forces Spotter naznačil, že išlo o tanker Valentin Rykov. K zrážke malo dôjsť počas dopĺňania paliva na rozbúrenom mori, keď lode nedokázali udržiavať bezpečnú vzdialenosť od seba.
Zdroje denníka Daily Mail v NATO pripisujú zvýšené riziko nehôd dlhému nasadeniu ruských vojnových lodí. „Rusko sa už naozaj nezdá byť globálnym námorníctvom. Operujú oveľa bližšie k vlastným brehom,“ povedal predstaviteľ NATO.
Potreba sprevádzať tankery núti ruské vojenské námorníctvo odkladať opravy a modernizácie. Jeden zo zdrojov novín uviedol, že ruské lode sú používané až na hranicu technickej životnosti. „Neviem si predstaviť, že by bola morálka na ruských lodiach práve teraz veľmi vysoká, keď trávia toľko času na mori,“ uviedol zdroj v NATO.
Denník The Telegraph predtým informoval, že tanker z Baltského mora zamieril k veternej farme Outer Galloper pri východnom pobreží Anglicka. Tam strávil približne 17 hodín, počas ktorých pravdepodobne tankovala fregata Neustrašimyj.
Podľa zdrojov denníka The Telegraph z britského ministerstva obrany poveternostné podmienky prinútili ruské lode hľadať pokojnejšie vody pri východnom pobreží Škótska pre doplnenie zásob.
Portál The Insider preskúmal údaje z monitorovacieho systému plavidiel Starboard Maritime Intelligence a zistil, že Valentin Rykov sa plavil relatívne vysokou rýchlosťou až do 20. októbra, keď sa náhle zastavil v Severnom mori neďaleko veterného parku. Následne sa vrátil do Baltského mora.