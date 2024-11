Ruská fregata ukončila cvičenia v Lamanšskom prielive

Moskva 12. novembra (TASR) - Fregata ruského námorníctva vybavená hypersonickými protilodnými raketami novej generácie (Zirkon) uskutočnila vojenské cvičenia v Lamanšskom prielive a následne začala plniť úlohy v Atlantickom oceáne, uviedli v utorok ruské tlačové agentúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Posádka fregaty trénovala boj s terorizmom, v rámci ktorého odráža simulované vzdušné a námorné útoky nepriateľa. "Fregata Severnej flotily Admirál Golovko ukončila plavbu Lamanšským prielivom a v súčasnosti pokračuje v plnení úloh v určených častiach Atlantického oceánu," citovala agentúra RIA Novosti z vyhlásenia flotily.



Loď opustila svoju hlavnú základňu na severe Ruska 2. novembra. Ide o prvú diaľkovú plavbu viacúčelovej fregaty od jej prijatia do ruského námorníctva v decembri 2023, doplnila TASS. Tesne pred uvedením do služby vtedajší minister obrany Sergej Šojgu ozrejmil, že vojnová loď bude vybavená raketami Zirkon.



Hypersonické rakety Zirkon majú dolet 900 kilometrov a môžu sa pohybovať rýchlosťou niekoľkonásobne prevyšujúcou rýchlosť zvuku, čo sťažuje obranu proti nim. Na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina začala Moskva v roku 2023 s hromadnými dodávkami týchto rakiet v rámci úsilia krajiny posilniť svoje jadrové sily.



Spolu s nadzvukovým klzákom Avangard, ktorý zaradili do služby v roku 2019, tvorí Zirkon ústredný prvok ruského hypersonického arzenálu. Moskva vidí tieto zbrane ako potenciálny prostriedky na prerazenie čoraz sofistikovanejšej americkej protiraketovej obrany, ktorá, ako varoval Putin, by jedného dňa mohla zostreliť ruské jadrové rakety, píše Reuters.