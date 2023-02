Ruská fregata vybavená hypersonickými raketami dorazila do JAR

Johannesburg 22. februára (TASR) - Ruská fregata Admiral Gorškov vybavená hypersonickými raketami dorazila do prístavu v juhoafrickom meste Richards Bay. Zúčastní sa tam na vojenských cvičeniach, ktoré zahŕňajú aj Čínu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na stredajšiu správu ruskej agentúry RIA Novosti.



Ruská fregata dorazila do Richards Bay a splnila "úlohy plavby na dlhú vzdialenosť", uviedla RIA Novosti s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej Severnej flotily.



Fregata Admiral Gorškov vyplávala z Ruska do medzinárodných vôd začiatkom januára. Je vybavená hypersonickými raketami Zirkón, ktoré majú dolet až 900 kilometrov. Tieto rakety môžu niekoľkonásobne prekonať rýchlosť zvuku a je preto ťažké sa proti nim brániť, pripomína Reuters.



Vojenská cvičenia v Južnej Afrike sa začali v piatok 17. februára. Podľa Johannesburgu ide o rutinné manévre. Tie však v JAR vyvolali kritiku a obavy z možného ohrozenia vzťahov so západnými partnermi.



Manévre sa konajú v čase prvého výročia začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajine (24. februára).