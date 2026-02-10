< sekcia Zahraničie
Ruská FSB hlási nárast tipov na protištátnu činnosť
Na celoštátnu tzv. linku dôvery bolo v minulom roku prijatých 68.785 hovorov, z ktorých 455 obsahovalo informácie využiteľné pre vyšetrovanie.
Autor TASR
Moskva 10. februára (TASR) – Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) prijala v roku 2025 takmer 150.000 telefonátov od občanov vrátane tisícok podnetov týkajúcich sa údajnej protištátnej činnosti. Podľa odborníkov ide o trend, ktorý sa výrazne posilnil počas ruskej ofenzívy na Ukrajine a svojím rozsahom pripomína praktiky zo sovietskej éry, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.
FSB, ktorá je nástupníckou organizáciou sovietskej KGB, má v Rusku na starosti široké spektrum úloh – od vnútornej bezpečnosti a kontrarozviedky cez boj proti terorizmu a organizovanému zločinu až po kontrolu hraníc.
Na celoštátnu tzv. linku dôvery bolo v minulom roku prijatých 68.785 hovorov, z ktorých 455 obsahovalo informácie využiteľné pre vyšetrovanie. Regionálne kancelárie zaznamenali ďalších 77.772 hlásení, pričom 15.233 z nich obsahovalo podľa FSB „operačne významné informácie“.
Na základe týchto podnetov začali ruské orgány trestné stíhanie voči 18 osobám pre podozrenie z teroristickej činnosti, sabotáže alebo spoluúčasti na sabotážnych činoch. FSB tvrdí, že títo podozriví v rôznych regiónoch Ruska vykonali podpaľačské útoky na dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, pričom konali „na príkaz Ukrajiny“.
Ďalšie osoby čelili obvineniam z úmyselného šírenia falošných teroristických hrozieb formou anonymných vyhrážok, zatiaľ čo jeden ruský občan bol zadržaný za zverejňovanie výziev na vraždu vládnych predstaviteľov na internete. FSB zároveň otvorila 20 trestných konaní za úmyselne nepravdivé udania.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Moskva výrazne sprísnila svoje represie proti opozícii a slobode prejavu. Každému, kto sa odkláňa od oficiálnej línie Kremľa, hrozia obvinenia z trestných činov, ako sú ospravedlňovanie terorizmu, diskreditácia armády či šírenie nepravdivých informácií, za ktoré je možné dať dlhoročné tresty odňatia slobody. Analytici upozorňujú, že takýto rozsah vzájomného udávania je v Rusku nevídaný od čias Sovietskeho zväzu.
AFP pripomína, že od vypuknutia vojny došlo v Rusku k viacerým vykoľajeniam vlakov, výbuchom a požiarom na železničnej infraštruktúre, ktoré ruské úrady označujú za sabotáže zo strany Ukrajiny. Kyjev zodpovednosť za útoky na ruskom území preberá len zriedka, no zdôrazňuje, že ruské železnice slúžia na prepravu vojakov a zbraní na bojiská na Ukrajine a sú tak legitímnym cieľom.
FSB zároveň uviedla, že v minulom roku zabránila aj tisícom podvodov, pri ktorých sa páchatelia vydávali za príslušníkov bezpečnostných služieb a snažili sa od ľudí vylákať peniaze – ide o v Rusku rozšírenú praktiku.
„Vzhľadom na vysoký počet prijatých hovorov sú naše telefónne linky pravidelne preťažené,“ konštatuje FSB podľa agentúry AFP.
