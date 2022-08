Ruská FSB: Novinárku Duginovú zavraždili ukrajinské špeciálne služby

Moskva 22. augusta (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok obvinila Ukrajinu, že stojí za sobotňajším výbuchom auta v Moskve, pri ktorom zahynula 29-ročná novinárka Daria Duginová, dcéra známeho prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



"Tento zločin pripravili a vykonali ukrajinské špeciálne služby," uviedla vo vyhlásení FSB.



Z činu je údajne podozrivá ukrajinská občianka Nataľa Vovková, ktorá prišla do Ruska pred mesiacom. Prenajala si byt neďaleko Duginovej bydliska v Moskve, aby získala informácie o jej denných aktivitách a pripravila vraždu, tvrdí FSB. Vovková so svojou 12-ročnou dcérou vraj šla aj na nacionalistický festival v Zacharove v Moskovskej oblasti, na ktorom prednášal Dugin a bola tam aj jeho dcéra Daria. Z festivalu odchádzala Daria sama autom, ktoré podľa ruských médií patrilo jej otcovi.



Po výbuchu bomby na podvozku pod sedadlom vodiča, ktorú podľa predchádzajúcich správ odpálili na diaľku, odišla Vovková aj s dcérou do Estónska autom s vymeneným evidenčným číslom, vyhlásila FSB.



Ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak v nedeľu poprel účasť Kyjeva na atentáte.