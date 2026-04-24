Ruská FSB tvrdí, že zabránila teroristickému útoku, podozrivého zabila
Autor TASR
Berlín 24. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v piatok oznámila, že údajne zmarila teroristický útok namierený proti vedeniu ruského telekomunikačného regulátora Roskomnadzor. Podozrivého muža z Moskvy zabili počas zatýkania, uviedla FSB. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
FSB muža a niekoľkých údajných komplicov obvinila z prípravy výbuchu vozidla. Najať si ich podľa vyhlásenia FSB mali ukrajinské spravodajské služby prostredníctvom sociálnej siete Telegram.
Agentúra DPA uviedla, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne overiť.
Podľa vyhlásenia bolo minulú sobotu v Moskve, Ufe, Novosibirsku a Jaroslavli zadržaných dokopy sedem osôb.
Vodca skupiny, ktorý sa narodil v roku 2004, údajne pri zatýkaní kládol ozbrojený odpor a preto ho následne zabili. Medzi predmetmi, ktoré zaistili u podozrivých, boli podľa tvrdení FSB zbrane, neonacistické insígnie a symboly ukrajinskej polovojenskej skupiny.
Bolo začaté trestné stíhanie za nelegálne držanie zbraní a výbušnín. O tom, či budú dotyční niesť zodpovednosť aj za prípravu teroristického útoku, sa ešte len rozhodne.
Vyhlásenie FSB zverejnili deň po tom, ako sa ruský prezident Vladimir Putin po prvýkrát vyjadril k odstávkam internetu v krajine, s tvrdením, že opatrenia zaviedli z bezpečnostných dôvodov.
