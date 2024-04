Ruská FSB tvrdí, že zmarila plány útoku na synagógu v Moskve

Moskva/Praha 12. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že prekazila teroristický útok na synagógu v Moskve. Podľa FSB mal útok údajne vykonať "rodák z jednej z krajín Strednej Ázie".



S odvolaním sa na predstaviteľov FSB o tom vo štvrtok informovala agentúra Interfax citovaná rozhlasovou stanicou Rádio Sloboda (RFE/RL).



FSB uviedla, že podozrivý kládol pri zatýkaní odpor a bol príslušníkmi FSB zabitý.



Čas a miesto zásahu, ako ani identitu podozrivého FSB nezverejnila. Dodala však, že pri prehliadke v mieste jeho bydliska sa našli výbušniny a výbušné zariadenie.



Podľa FSB podozrivý sa vo väzení, kde si odpykával trest, dostal do kontaktu s osobami odsúdenými za účasť na aktivitách teroristického charakteru. Pod vplyvom týchto ľudí sa aj on začal hlásiť k "ideológii medzinárodnej teroristickej organizácie zakázanej v Ruskej federácii".



Začiatkom marca FSB informovala, že v Kalužskej oblasti ležiacej juhozápadne od Moskvy zlikvidovala dvoch kazašských občanov podozrivých z prípravy útoku na synagógu v Moskve. Podozriví boli označení za členov afganskej odnože medzinárodnej organizácie Islamský štát, ktorá je v mnohých krajinách sveta vyhlásená za teroristickú.



Americký denník The Washington Post pred časom - s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov - informoval, že americké spravodajské služby poskytli FSB informácie o možnom útoku na synagógu v Moskve.



RFE/RL pripomenula, že večer 22. marca došlo na predmestí Moskvy k útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall. V budove bolo vtedy viac ako 6000 ľudí. Skupina ozbrojených ľudí v daný večer spustila na návštevníkov paľbu z automatických zbraní. Budova bola podpálená.



Podľa najnovších údajov zahynulo 144 ľudí a viac ako 500 ich bolo zranených. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) informoval o zadržaní 12 podozrivých. Väčšinou ide o občanov Tadžikistanu.



K zodpovednosti za útok v Crocus City Hall sa prihlásil IS. Kým Spojené štáty a ďalšie západné krajiny sú presvedčené, že páchateľom útoku bol IS, ruská strana tvrdí, že za teroristickým útokom môže byť Ukrajina. Kyjev všetky tieto obvinenia kategoricky odmieta.