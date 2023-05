Ruská FSB vraj zadržala Slováka, ktorý priplával z Estónska

Moskva 5. mája (TASR) - Pohraničníci z ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vraj zadržali Slováka, ktorý v neoprénovom odeve nelegálne priplával do ruskej Leningradskej oblasti z Estónska cez hraničnú rieku Narva. Zadržali ho na ruskom brehu rieky ešte v pondelok 1. mája, stíhajú ho od stredy 3. mája. Uvádza to TASR, ktorá tieto informácie získala z piatkových správ ruských spravodajských webov RBK a Fontanka.ru.



Muž zo Slovenska, ktorého fotografiu s rozmazanou tvárou zverejnila tlačová služba FSB, údajne plával cez rieku s detským plávacím kolesom, na ktorom mal ruksak so svojimi osobnými vecami. Boli v ňom napríklad tenisky, igelitky či uterák.



Slovák vraj zastával proruské názory a do Ruska sa rozhodol emigrovať pre zdražovanie, svoj nesúhlas s politikou Európskej únie a rastúcu akceptáciu LGBT na Západe.



Za nelegálne prekročenie hraníc mu v Rusku hrozí až šesťročné väzenie.