Ruská FSB zadržala ďalších 39 ľudí, vraj podporovali zakázané skupiny

Moskva 1. októbra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala 39 ľudí vrátane detí, ktorí údajne podporovali ukrajinské "teroristické" skupiny zakázané v Rusku. Uviedla to v utorkovom vyhlásení, na ktoré sa vo svojej správe odvolala agentúra AFP.



Zadržaní "radikáli" sú podľa FSB vo veku od 14 do 35 rokov. FSB tvrdí, že tieto osoby "podnecovali deti a mládež k násilným činom voči predstaviteľom štátnych orgánov, spolužiakom a učiteľom".



"Deväť mladistvých", ktorí údajne prostredníctvom internetu komunikovali s ukrajinskými "manipulátormi", sa zapojilo do príprav na "ozbrojené útoky na vzdelávacie a náboženské inštitúcie a miesta s veľkým počtom ľudí", píše sa vo vyhlásení vplyvnej ruskej služby.



FSB uviedla, že spolu s ruským ministerstvom vnútra vykonala vyšetrovanie a preventívne opatrenia v 79 regiónoch Ruskej federácie.



Spolu s vyhlásením zverejnila aj video, na ktorom jej ozbrojení príslušníci zadržiavajú tínedežerov a vchádzajú do zrejme rodinných domov. Na jednom zo záberov sa podľa AFP chystajú podniknúť raziu.



Iba minulý piatok regionálna zložka FSB oznámila, že na Ruskom anektovanom Krymksom polostrove zadržala dvoch mužov, ktorí údajne poskytovali Kyjevu informácie o ruských vojenských objektoch. Deň predtým zase informovala o zadržaní šestice osôb vrátane troch tínedžerov, ktorí vraj na príkaz ukrajinskej rozviedky založili požiar železničných a komunikačných zariadení.



Moskva pravidelne zadržiava ľudí, ktorých obviňuje z podnikania nezákonných činností vrátane údajných sabotáží na príkaz ukrajinských tajných služieb. V Rusku je tiež zakázaná kritika invázie na Ukrajinu, po ktorej začiatku masívne potláčajú disent.