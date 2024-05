Ruská FSB zadržala údajných agentov ukrajinskej vojenskej rozviedky

Moskva 16. mája (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že na anektovanom Krymskom polostrove zadržala dvoch údajných agentov ukrajinských tajných služieb.



Jeden z dvojice – muž – sa počas výsluchu priznal, že ukrajinskej rozviedke odovzdal informácie o systémoch protivzdušnej obrany chrániacich Krymský most, píše sa v oznámení. S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA o ňom informovala agentúra Reuters.



Podľa FSB muža naverbovala Hlavná správa rozviedky (HUR) ukrajinského ministerstva obrany v októbri 2023. Neskôr sa zapojil do plnenia úloh od ukrajinskej tajnej služby, pričom spolu so svojou partnerkou pre HUR fotografovali a posielali súradnice miest, kde sa zdržiava ruský vojenský personál, ako aj pozície ruských systémov protivzdušnej obrany, skladov pohonných látok a objektov energetickej infraštruktúry.



V apríli tohto roka si po dohode so svojím "kurátorom" z tajnej skrýše v meste Sevastopol vyzdvihli výbušné zariadenie, ktoré sa pokúsili nastražiť pod železničnú trať pri dedine Okťabrskoje na Kryme. Pri tomto pokuse ich zadržali.