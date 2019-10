Ruská garda obkľúčila stanicu Šijes, kde sa stavia skládka odpadov

Moskva 23. októbra (TASR) - Príslušníci ruskej Národnej gardy obkľúčili v stredu na úsvite železničnú stanicu Šijes v Archangeľskej oblasti na severe Ruska, kde sa už niekoľko mesiacov konajú protesty ochrancov životného prostredia proti výstavbe skládky odpadov a jeho zvozu z Moskvy a ďalších veľkých miest. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Novaja gazeta.



Lokalita je úplne obkľúčená. Gardisti nepúšťajú nikoho von ani dnu. Ruská garda súčasne zablokovala aj cesty do najbližšej obce Urdoma. Podľa aktivistky Anny Stepanovovej je v obci už od rána prerušená dodávka elektrickej energie a nie je ani pripojenie na internet.



Súčasne s Ruskou gardou v stredu na budúce stavenisko skládky prepravili po železnici aj cisterny s palivom pre dieselové motory, čomu aktivisti doteraz bránili a takto zdržiavali postup stavebných prác.



Oficiálne pritom zhotoviteľ stavby nedávno oznámil prerušenie stavebných prác do jari budúceho roku, keď majú obyvateľom dotknutého regiónu predložiť na schválenie konečnú podobu projektu.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy súčasne informovala, že ruská polícia v metropole Komijskej republiky, v meste Syktyvkar, prišla v stredu vykonať prehliadku v byte aktivistu Michaila Gabova, ktorý je od júna stíhaný za údajný útok na verejného činiteľa. Ekoaktivista sa tohto útoku údajne dopustil, keď v júni počas stretov odporcov skládky s ochrankou staveniska v Šijese vystriekal obsah nádobky s korenistým sprejom smerom k zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby.



Výstavba obrovskej skládky pri poloopustenej stanici Šijes, ktorá leží na hraniciach Archangeľskej oblasti a Komijskej republiky, sa začala asi pred rokom, a to bez príslušných povolení a odborných posudkov.



Z právneho hľadiska sa objekt s názvom Ekotechnopark nachádza na pozemkoch lesného fondu Ruska.



Vzhľadom na to, že ide o lesy takmer nedotknuté ľudskou činnosťou, sa proti výstavbe skládky odpadu z Moskvy postavili stovky ľudí - medzi nimi sú environmentálni aktivisti, dôchodcovia, podnikatelia, učitelia, novinári, hasiči, poslanci obecných zastupiteľstiev a dokonca aj zamestnanci plynárenského koncernu Gazprom. Tí sa starajú o údržbu vetvy plynovodu prechádzajúcej celým regiónom, pričom v samotných obciach plyn - paradoxne - zavedený nie je, napísala Novaja gazeta.



Novaja gazeta pripomenula, že v Šijese sa stavia najväčšia skládka odpadov v Európe. Plány na jej výstavbu vyvolali v Rusku najväčšie ekologické protesty od 90. rokov minulého storočia, ktoré trvajú už viac ako rok.