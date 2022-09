Ruská invázia už stála Ukrajinu takmer 1 bilión USD

Berlín/Kyjev 22. septembra 2022 (AFP) - Ruská invázia už spôsobila Ukrajine škody vo výške takmer 1 bilióna USD (1,01 bilióna eur), keďže vojna ničí ekonomiku krajiny. Uviedol to vo štvrtok Oleg Ustenko, ekonomický poradca prezidenta Volodymyra Zelenského na podujatí, ktoré usporiadala v Berlíne Nemecká rada pre zahraničné vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Pokiaľ ide o "priame a nepriame náklady", Ukrajina utrpela škody "niekde blízko 1 bilióna USD", vyhlásil Ustenko. Táto suma sa rovná päťnásobku ročného hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny pred inváziou ruskej armády koncom februára, povedal na podujatí v Berlíne.



Poradca ukrajinského prezidenta predtým odhadol škody spôsobené inváziou ruských síl v prvých dvoch týždňoch vojny na približne 100 miliárd USD.



Deštrukcia krajiny a vysídlenie obyvateľov v dôsledku konfliktu je "významným problémom pre verejné financovanie", poznamenal Ustenko.



Mnohé firmy, ktoré neboli zničené, nebežia na plný výkon alebo pracujú len niekoľko hodín denne. To znamená, že do rozpočtu priteká oveľa menej v financií, než sa pôvodne očakávalo.



Napriek drastickým škrtom vo výdavkoch hospodárila ukrajinská vláda od invázie s deficitom 5 miliárd eur mesačne, uviedol Ustenko. Kyjev predpokladá, že v roku 2023 sa tento schodok zníži na približne 3,5 miliardy eur, dodal.



Spojenci sa snažia urýchlene poskytnúť Ukrajine pomoc na vyplnenie tejto medzery, pričom Svetová banka, Európska únia a krajiny skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) prisľúbili Kyjevu miliardy v hotovosti.



Ukrajinská vláda očakávala, že jej ekonomika tento rok klesne o 35 až 40 %. To bude najväčší pokles HDP od roku 1991 a založenie moderného ukrajinského štátu, dodal Ustenko.