Ruská invázia za rok vytvorila 120 miliónov ton uhlíkových emisií

Bonn 7. júna (TASR) - V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu len počas prvého roka sa vytvorilo 120 miliónov ton uhlíkových emisií, čo je ekvivalent emisií vyprodukovaných krajinou veľkosti Belgicka za rovnaké obdobie, píše sa v dokumente predstavenom v stredu medzinárodným tímom výskumníkov počas Konferencie o klimatickej zmene v nemeckom Bonne. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry DPA.



Holandský výskumník Lennard de Klerk s jeho kolegami systematicky vypočítali priame a nepriame emisie, ktoré vyprodukovala vojna. Emisie iných skleníkových plynov - napríklad metánu - prepočítali do ekvivalentu uhlíkových emisií, aby bolo možné vykonať jednoduchšie porovnania.



Výpočet odhaduje, že najväčší podiel emisií, približne 50 miliónov ton, spôsobí povojnová rekonštrukcia, keď bude potrebné obnoviť elektrárne, priemysel a budovy.



Priame bojové operácie sú zodpovedné za 19 percent celkových emisií. Väčšinu z toho spôsobilo spaľovanie pohonných látok ruským vojskom, pričom do objemu prispeli aj ukrajinské jednotky, píše sa v dokumente.



Pätnásť percent emisií vyprodukovali požiare, ktoré často prepuknú v okolí bojových línií.



"V prvom rade je to, samozrejme, ľudská tragédia," povedal de Klerk pre agentúru DPA. "Ale sú tu aj obrovské škody na životnom prostredí," dodal.



Výpočet zohľadňuje aj úniky z plynovodov Nord Stream a faktory, ako sú emisie spôsobené lietadlami, ktoré sa od zavedenia sankcií voči Rusku vyhýbajú jeho vzdušnému priestoru.