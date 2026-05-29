Ruská komentátorka podľa médií vyvoláva vo Francúzsku obavy
Bývalá šéfka francúzskej pobočky ruskej štátnej televízie RT Xenija Fiodorovová si po zákaze vysielania tejto stanice vo Francúzsku našla nové miesto vo francúzskych médiách.
Autor TASR
Paríž 29. mája (TASR) - Bývalá šéfka francúzskej pobočky ruskej štátnej televízie RT Xenija Fiodorovová si po zákaze vysielania tejto stanice vo Francúzsku našla nové miesto vo francúzskych médiách. Ako komentátorka pravidelne vystupuje v konzervatívnych médiách patriacich miliardárovi Vincentovi Bollorému, kde podľa kritikov šíri proruské naratívy a stanoviská Kremľa. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
Podľa AFP Fiodorovová tento týždeň vystúpila vo vysielaní spravodajskej stanice CNews, kde vo francúzštine s ruským prízvukom vyhlásila, že Rusko je schopné pomôcť francúzskej ekonomike a že budúci nástupca prezidenta Emmanuela Macrona bude „musieť“ udržiavať dobré vzťahy s Moskvou.
Táto 45-ročná novinárka viedla francúzsku redakciu ruskej televízie RT, ktorú Francúzsko zakázalo po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Hoci RT France ukončila činnosť v roku 2023, Fiodorovová zostala pôsobiť vo verejnom priestore: okrem televízie CNews a rozhlasovej stanice Europe 1 píše aj komentáre pre týždenník Le Journal du Dimanche.
Jej pôsobenie však vyvoláva vo Francúzsku čoraz väčšie obavy, najmä v súvislosti s prezidentskými voľbami naplánovanými na rok 2027. Kritici upozorňujú na riziko šírenia zahraničnej propagandy, no zároveň poukazujú na limity, ktoré vo Francúzsku vyplývajú zo slobody prejavu.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že každé médium si môže zvoliť vlastnú redakčnú líniu, no poskytovanie priestoru Fiodorovovej podľa neho znamená „slúžiť záujmom (ruského prezidenta) Vladimira Putina“. Dodal však, že v demokracii nemožno niekoho trestať za šírenie nepravdivých tvrdení.
Predsedníčka liberálnej frakcie Obnovme Európu v Európskom parlamente Valérie Hayerová oznámila, že podala podnet francúzskemu mediálnemu regulátorovi Arcom. Podľa nej nemožno slobodu prejavu využívať na normalizáciu „systematického opakovania propagandy cudzieho štátu“, ktorý podlieha sankciám EÚ.
Denník Le Monde označil Fiodorovovú za „najvplyvnejšiu propagandistku Kremľa vo Francúzsku“. Tento týždeň zároveň upozornil na jej kontakty s okruhom ľudí okolo Vincenta Bollorého. Podľa denníka sa zúčastnila na stretnutí organizovanom think-tankom spojeným s týmto miliardárom, kde sa diskutovalo o prezidentských voľbách v roku 2027. Na podujatí bola aj francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová či poradca krajne pravicového politika Jordana Bardellu.
Odborník na ruskú propagandu Julien Nocetti z Francúzskeho inštitútu medzinárodných vzťahov uviedol, že hoci neexistujú dôkazy o priamych väzbách Fiodorovovej na Kremeľ, možno ju považovať za „nástroj ruského vplyvu“.
Podľa komentátora Patricka Cohena prípad Fiodorovovej vyvoláva vážne otázky. „Na akom základe možno rozlišovať medzi tým, čo predstavuje propagandu a čo sa považuje za legitímny názor?“ zdôraznil.
Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová, ktorá po proteste proti invázii na Ukrajinu našla útočisko vo Francúzsku, označila poskytovanie priestoru Fiodorovovej za nebezpečné. „To, pred čím som utiekla z Ruska, teraz prichádza do Francúzska,“ upozornila v rozhovore pre AFP.
V roku 2024, keď bol ministrom vnútra Gérald Darmanin, francúzske úrady predĺžili Fiodorovovej povolenie na pobyt o desať rokov. Viaceré občianske združenia plánujú na budúci týždeň zvolať protest a budú žiadať zrušenie jej povolenia na pobyt vo Francúzsku.
