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Ruská komisia povolila liberálnemu Jabloku účasť na voľbách do Dumy
Strana Jabloko oznámila, že na jej federálnej kandidátnej listine figuruje 269 kandidátov.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu zaregistrovala kandidátnu listinu opozičnej liberálnej strany Jabloko pre voľby do Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu), ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. septembra. Informoval o tom v stredu ruský exilový spravodajský web Meduza, píše TASR.
Strana Jabloko oznámila, že na jej federálnej kandidátnej listine figuruje 269 kandidátov. Ďalších 135 kandidátov bude kandidovať v jednomandátových volebných obvodoch. Zoznam kandidátov plánuje strana zverejniť na svojej webovej stránke.
Jabloko je zatiaľ jedinou politickou stranou uchádzajúcou sa o priazeň voličov v Rusku, ktorá otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine. Strana Jabloko sa počas uplynulých štyroch rokov zúčastňovala na voľbách so sloganom Za mier a slobodu.
Spravodajský kanál Ostorožno, novosti na platforme Telegram upozornil, že predseda nacionalistickej strany Vlasť (Rodina) a poslanec Štátnej dumy Alexej Žuravľov počas rokovania ÚVK strane Jabloko vytkol, že jej kandidáti ani raz nenavštívili zónu tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko oficiálne označuje vojnu rozpútanú proti Ukrajine.
Predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov v reakcii vyhlásil, že jeho strana presadzuje prímerie a Žuravľova sa opýtal, či chce „na front všetkých“.
Strana Jabloko uviedla, že napriek registrácii očakáva pred septembrovými voľbami náročnú kampaň.
Schválenie kandidátnej listiny pre voľby do Štátnej dumy okrem toho kontrastuje so situáciou v regionálnych a komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia súčasne s parlamentnými voľbami. Desiatkam kandidátov strany Jabloko tam totiž volebné úrady zamietli registráciu, čím im znemožnili kandidovať.
Okrem Jabloka zaregistrovala ÚVK aj kandidátne listiny vládnej strany Jednotné Rusko, Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF), nacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR), stredopravej strany Noví ľudia a ľavicovo orientovanej strany Spravodlivé Rusko. Kandidovať budú môcť aj ďalšie dve strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Štátnej dume.
Ruské úrady v uplynulých rokoch uväznili viacerých popredných predstaviteľov strany Jabloko. Stalo sa tak na základe obvinení súvisiacimi s ich kritikou ruskej invázie na Ukrajinu.
Strana Jabloko oznámila, že na jej federálnej kandidátnej listine figuruje 269 kandidátov. Ďalších 135 kandidátov bude kandidovať v jednomandátových volebných obvodoch. Zoznam kandidátov plánuje strana zverejniť na svojej webovej stránke.
Jabloko je zatiaľ jedinou politickou stranou uchádzajúcou sa o priazeň voličov v Rusku, ktorá otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine. Strana Jabloko sa počas uplynulých štyroch rokov zúčastňovala na voľbách so sloganom Za mier a slobodu.
Spravodajský kanál Ostorožno, novosti na platforme Telegram upozornil, že predseda nacionalistickej strany Vlasť (Rodina) a poslanec Štátnej dumy Alexej Žuravľov počas rokovania ÚVK strane Jabloko vytkol, že jej kandidáti ani raz nenavštívili zónu tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Rusko oficiálne označuje vojnu rozpútanú proti Ukrajine.
Predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov v reakcii vyhlásil, že jeho strana presadzuje prímerie a Žuravľova sa opýtal, či chce „na front všetkých“.
Strana Jabloko uviedla, že napriek registrácii očakáva pred septembrovými voľbami náročnú kampaň.
Schválenie kandidátnej listiny pre voľby do Štátnej dumy okrem toho kontrastuje so situáciou v regionálnych a komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia súčasne s parlamentnými voľbami. Desiatkam kandidátov strany Jabloko tam totiž volebné úrady zamietli registráciu, čím im znemožnili kandidovať.
Okrem Jabloka zaregistrovala ÚVK aj kandidátne listiny vládnej strany Jednotné Rusko, Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF), nacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR), stredopravej strany Noví ľudia a ľavicovo orientovanej strany Spravodlivé Rusko. Kandidovať budú môcť aj ďalšie dve strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Štátnej dume.
Ruské úrady v uplynulých rokoch uväznili viacerých popredných predstaviteľov strany Jabloko. Stalo sa tak na základe obvinení súvisiacimi s ich kritikou ruskej invázie na Ukrajinu.