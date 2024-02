Ruská kozmická loď Progress odštartovala s nákladom zásob pre ISS

Moskva 15. februára (TASR) - Rusko vo štvrtok vypustilo k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) zásobovaciu kozmickú loď naloženú palivom, potravinami a vedeckým vybavením. Do cieľa by mala doraziť v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nosná raketa Sojuz-2, na ktorej bola pripevnená nákladná kozmická loď Progress MS-26, odštartovala z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos v aplikácii Telegram spolu so zverejnením videa zo štartu.



Na orbitálnej základni, ktorá sa momentálne nachádza asi 420 km nad Zemou, je aktuálne sedemčlenná posádka zložená z dvoch Američanov, troch ruských kozmonautov a astronautov z Japonska a Dánska.



AFP konštatuje, že ISS je jedným z mála spoločných projektov USA a Ruska, ktoré zostali zachované aj po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Ruské a americké vesmírne agentúry sa vlani v decembri dohodli na predĺžení spoločných letov na ISS do roku 2025. Moskva pritom ešte v júli 2022 tvrdila, že z projektu ISS odstúpi v 2024.



Ruskí kozmonauti sú na vesmírnej stanici natrvalo a zohrávajú kľúčovú v úlohu v jej fungovaní. Aj napriek tomu Moskva vytvorenie vlastnej vesmírnej stanice prezentuje ako prioritu.



Výstavba ISS sa začala v roku 1998 v čase rastúcej spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi po skončení studenej vojny. Na jej prevádzke sa podieľajú Spojené štáty, Rusko, Európa, Kanada a Japonsko. USA však tvrdia, že ISS by mohla potenciálne fungovať až do roku 2030.