Rúška, ktoré rozdávala vláda v Belgicku,môžu obsahovať toxické častice

Brusel 25. februára (TASR) - Rúška, ktoré poskytla zdarma svojim občanom belgická vláda, môžu obsahovať škodlivé nanočastice striebra a oxidu titaničitého. Informáciu zverejnil belgický inštitút pre verejné zdravie Sciensano. Podľa ministerstva zdravotníctva by sa rúška nemali ďalej používať. V štvrtok o tom informoval spravodajský portál Politico.



Vláda objednala 15 miliónov týchto rúšok od luxemburskej spoločnosti Avrox, pričom 5 miliónov z nich už rozdala občanom prostredníctvom lekární. Na základe zistení škodlivín by sa však tieto rúška nemali ďalej používať a ani distribuovať, uviedla vláda.



Toxikológ Jan Tytgat v rozhovore pre belgický rozhlas uviedol, že zatiaľ nie je dostatok informácií o možných nebezpečenstvách a je potrebné spraviť analýzu rizík. "Na rúškach sa nachádza povlak z iónov striebra a oxidu titaničitého... Ak sa tieto látky uvoľnia vo vyšších koncentráciách, môžu vyvolať nepriaznivé účinky," povedal toxikológ. V prípade oxidu titaničitého ide o možné respiračné problémy a v dlhšom časovom horizonte môže spôsobiť aj rakovinu.



Dôvod na paniku však zatiaľ nevidí. "Pokiaľ by šlo o akútny problém, zaznamenali by sme u lekárov omnoho viac ľudí s alergickými reakciami alebo ťažkosťami s dýchaním," dodal toxikológ.