Ruská loď priplávala do Sýrie s obilím údajne ukradnutým na Ukrajine

Damask 30. mája (TASR) - Nové satelitné zábery ukazujú, že ruská nákladná loď plná obilia údajne ukradnutého z ukrajinských fariem priplávala do sýrskeho prístavného mesta Lázikíja na pobreží Stredozemného mora - je to už druhá takáto dodávka za posledné štyri týždne. V nedeľu o tom informoval portál americkej televízie CNN.



Nové zábery poskytnuté americkou spoločnosťou Maxar Technologies zachytávajú loď Matros Pozynich, navrhnutú špeciálne na sypaný náklad, v prístave Lázikíja 27. mája.



Je to jedna z troch lodí, na ktoré po začatí ruskej invázie na Ukrajine nakladajú obilie v prístave Sevastopol na Krymskom polostrove. Naposledy ju videli v Sevastopole 19. mája a následne ju sledovali, ako sa plaví cez prieliv Bospor a na juh popri pobreží Turecka. Odhaduje sa, že loď môže viezť približne 30.000 ton obilia.



Na sesterskú loď plavidla Matros Pozynich takisto v Sevastopole posledné dva týždne nakladali zrno.



CNN už predtým informovala, že konvoje kamiónov odvážali obilie z fariem a síl južnej Ukrajiny na Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Ukrajinské úrady v priebehu tohto mesiaca odhadli, že ruské sily v okupovaných oblastiach zhabali vyše 400.000 ton obilia.



Krádeže obilia ohrozujú tohtoročnú úrodu na Ukrajine, ktorá je jednou z najdôležitejších krajín produkujúcich obilie na svete.



Pre Rusko je obilie atraktívnym druhom tovaru. Cena pšenice sa na svetových trhoch pohybuje okolo 400 dolárov za tonu a tento rok sa prudko zvýšila.