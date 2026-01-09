< sekcia Zahraničie
Ruská loď sa pridala k čínskym a iránskym lodiam pri cvičení pri JAR
Hovorca juhoafrického ministerstva obrany tvrdí, že tieto námorné cvičenia nemajú nič spoločné s Venezuelou.
Autor TASR
Kapské Mesto 9. januára (TASR) - Čínske, iránske a ruské vojnové lode sa už nachádzajú pri pobreží Kapského Mesta, kde sa v sobotu začnú týždeň trvajúce námorné cvičenie s hostiteľskou Juhoafrickou republikou (JAR).
Agentúra AP konštatuje, že vojenské cvičenie s názvom Will for Peace 2026 sa koná v čase rastúceho geopolitického napätia z dôvodu operácie Spojených štátov vo Venezuele a zadržiavania tankerov prevážajúcich venezuelskú ropu americkými bezpečnostnými zložkami, píše TASR.
Podľa portálu Euronews sa tieto manévre mali pôvodne uskutočniť už v novembri 2025. Ich odklad spôsobil summit skupiny G20 v Johannesburgu, ktorý sa konal v rovnakom čase.
Agentúra AP doplnila, že dosiaľ nie je jasné, či sa na cvičeniach zúčastnia okrem Číny, Iránu, JAR a Ruska aj ďalšie krajiny zoskupenia BRICS. Nemenovaný juhoafrický predstaviteľ však vo štvrtok uviedol, že sa očakáva, že Spojené arabské emiráty tiež pošlú svoje lode, zatiaľ čo Brazília, Etiópia a Indonézia vyšlú pozorovateľov.
Juhoafrická armáda si od manévrov sľubuje, že námorným jednotkám umožnia „vymeniť si osvedčené postupy a zlepšovať spoločné operačné schopnosti, čo prispieva k bezpečnosti námorných trás a celkovej regionálnej stabilite“ na mori.
AP predpokladá, že tieto cvičenia zrejme ešte viac poškodia vzťahy medzi JAR a USA, ktoré sú už dlhší čas napäté: americký prezident Donald Trump vo februári 2025 vo výkonnom nariadení vytkol JAR, že podporuje subjekty, ktoré USA vnímajú ako hrozbu pre svoje globálne záujmy. Trump pritom spomenul vzťahy tejto africkej krajiny s Iránom.
Trump bojkotoval aj spomínaný summit G20 v Johannesburgu a juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa po tomto geste formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine. Trump následne oznámil, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.
Námorné cvičenia v JAR sa začínajú týždeň po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Americká armáda v piatok oznámila, že USA v Karibskom mori zadržali ďalší tanker - ide už o piatu podobnú akciu v uplynulých týždňoch, ktorou sa Washington snaží kontrolovať vývoz venezuelskej ropy.
Hovorca juhoafrického ministerstva obrany tvrdí, že tieto námorné cvičenia nemajú nič spoločné s Venezuelou.
Agentúra AP konštatuje, že vojenské cvičenie s názvom Will for Peace 2026 sa koná v čase rastúceho geopolitického napätia z dôvodu operácie Spojených štátov vo Venezuele a zadržiavania tankerov prevážajúcich venezuelskú ropu americkými bezpečnostnými zložkami, píše TASR.
Podľa portálu Euronews sa tieto manévre mali pôvodne uskutočniť už v novembri 2025. Ich odklad spôsobil summit skupiny G20 v Johannesburgu, ktorý sa konal v rovnakom čase.
Agentúra AP doplnila, že dosiaľ nie je jasné, či sa na cvičeniach zúčastnia okrem Číny, Iránu, JAR a Ruska aj ďalšie krajiny zoskupenia BRICS. Nemenovaný juhoafrický predstaviteľ však vo štvrtok uviedol, že sa očakáva, že Spojené arabské emiráty tiež pošlú svoje lode, zatiaľ čo Brazília, Etiópia a Indonézia vyšlú pozorovateľov.
Juhoafrická armáda si od manévrov sľubuje, že námorným jednotkám umožnia „vymeniť si osvedčené postupy a zlepšovať spoločné operačné schopnosti, čo prispieva k bezpečnosti námorných trás a celkovej regionálnej stabilite“ na mori.
AP predpokladá, že tieto cvičenia zrejme ešte viac poškodia vzťahy medzi JAR a USA, ktoré sú už dlhší čas napäté: americký prezident Donald Trump vo februári 2025 vo výkonnom nariadení vytkol JAR, že podporuje subjekty, ktoré USA vnímajú ako hrozbu pre svoje globálne záujmy. Trump pritom spomenul vzťahy tejto africkej krajiny s Iránom.
Trump bojkotoval aj spomínaný summit G20 v Johannesburgu a juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa po tomto geste formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine. Trump následne oznámil, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.
Námorné cvičenia v JAR sa začínajú týždeň po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Americká armáda v piatok oznámila, že USA v Karibskom mori zadržali ďalší tanker - ide už o piatu podobnú akciu v uplynulých týždňoch, ktorou sa Washington snaží kontrolovať vývoz venezuelskej ropy.
Hovorca juhoafrického ministerstva obrany tvrdí, že tieto námorné cvičenia nemajú nič spoločné s Venezuelou.