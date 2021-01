Ruská loď začala dokončovať plynovodu Nord Stream 2 v dánskych vodách

Moskva 25. januára (TASR) - Ruské plavidlo Fortuna poverené dokončením sporného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) začalo práce v dánskych výsostných vodách, iba niekoľko dní po tom, ako Spojené štáty sankcionovali jeho materskú spoločnosť.



"Fortuna, ktorá do mora pokladá potrubia, spustila činnosť v stavebnom koridore v dánskej výlučnej ekonomickej zóne - pred obnovením výstavby plynovodu Severný prúd 2. Všetky práce sú vykonávané v súlade s príslušnými povoleniami," uvádza sa vo vyhlásení vedenia projektu z 24. januára, z ktorého v pondelok citovali tlačové agentúry DPA a Reuters.



Fortuna sa bude usilovať o skompletizovanie zvyšných 150 kilometrov plynovodu vrátane 120 kilometrov v dánskych vodách a 30 kilometrov v nemeckých vodách, čo je potrebné na úspešné zavŕšenie tohto projektu.



Plynovod Severný prúd 2 spadá pod dohľad ruskej štátnej energetickej spoločnosti Gazprom.



Spojené štáty 19. januára uvalili sankčné opatrenia na firmu KVT-RUS, vlastníka plavidla Fortuna, so zámerom zastaviť finalizáciu tohto plynovodu.



Washington spolu s niekoľkými členskými krajinami Európskej únie tvrdí, že daný plynovod, ktorý bude popod Baltské more dopravovať ruský plyn do Nemecka, posilní energetický vplyv Moskvy na Európu a podkope pozíciu Ukrajiny ako tranzitného štátu.



Plynovod, navrhnutý na zdvojnásobenie kapacity existujúceho podmorského plynovodného potrubia Severný prúd z Ruska do Nemecka, je predmetom sporov medzi Berlínom a Washingtonom.



Nemecko a Rusko uvádzajú, že americké opatrenia sa rovnajú ilegálnym exteritoriálnym sankciám voči obchodnej činnosti. Nemecko si chce zabezpečiť prísun zemného plynu, keďže postupne ukončuje svoju závislosť od jadrových elektrární, ako aj od elektrární využívajúcich uhlie v rámci budovania infraštruktúry založenej na takzvanej zelenej energetike.



Ak by aj Fortuna svoju úlohu dokončila, určité prekážky pred spustením prívodu plynu do Nemecka stále zostanú. Spojené štáty vlani v decembri prijali legislatívu sankcionujúcu každú spoločnosť, ktorá dané potrubie certifikuje alebo poisťuje. Rusko bude potrebovať certifikáciu potrubia od tretích strán, aby mohlo začať čerpať plyn.



Nórska spoločnosť DNV GL, ktorá poskytuje certifikácie, minulý týždeň potvrdila, že vzhľadom na hrozbu amerických sankcií odstupuje od tohto projektu.



Reštrikcie zo strany USA už spôsobili odklad dokončenia plynovodu o jeden rok. Spojené štáty v decembri 2019 sankcionovali plavidlá podieľajúce sa na výstavbe plynovodu, čím prinútili spoločnosť AllSeas so sídlom vo Švajčiarsku odstúpiť od projektu.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý rok vyhlásil, že dúfa v dokončenie plynovodu Severný prúd 2 do konca marca 2021.