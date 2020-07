Ruská nadácia chce od mesta New York odkúpiť sochu T. Roosevelta

Moskva 10. júla (TASR) – Ruská nadácia Art Russe, ktorej šéfom je podnikateľ Andrej Filatov, predložila magistrátu mesta New York ponuku na odkúpenie sochy 26. amerického prezidenta Theodora Roosevelta, ktorá má byť miestnymi úradmi odstránená, a premiestnená do Petrohradu.



Filatov to vo štvrtok uviedol pre tlačovú agentúru TASS.



Nadácia predtým oznámila, že je pripravená odkúpiť aj sochu Alexandra Baranova, ktorú majú takisto čoskoro odstrániť. Nachádza sa v meste Sitka na Aljaške. Baranov slúžil na prelome 18. a 19. storočia ako prvý gubernátor koloniálnych území Ruského impéria v Severnej Amerike.



Nadácia tvrdí, že Theodore Roosevelt bol významným štátnikom, ktorého odkaz zanechal na Rusku pozitívnu stopu, a zachovanie jeho sochy má kľúčový význam pre ďalšie generácie.



Denník The New York Times napísal, že socha 26. prezidenta USA, nachádzajúca sa pred vstupom do Amerického prírodovedného múzea (AMNH) v New Yorku, bude odstránená, pretože magistrát odobril požiadavku vedenia múzea.



Predstaviteľom AMNH podľa ich vyjadrenia prekáža hierarchická kompozícia pamätníka – zobrazuje Roosevelta na koni, popri ktorom na jednej strane kráča Afričan a na druhej Indián.



Baranovova socha v meste Sitka, ktoré do roku 1867 nieslo názov Novo-Archangeľsk, podľa aktivistov zraňuje city domorodého obyvateľstva.