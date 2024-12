Ruská nákladná loď bola v Stredozemnom mori údajne terčom útoku

Moskva 25. decembra (TASR) — Príčinou pondelňajšieho potopenia ruskej nákladnej lode Ursa Major v Stredozemnom mori bol cielený teroristický útok. Informovala o tom v stredu agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na stanovisko majiteľa lode, spoločnosti Oboronlogistika, ktorá patrí pod ruské ministerstvo obrany.



Podľa spoločnosti Oboronlogistika členovia posádky tvrdia, že 23. decembra o 11.50 h SEČ došlo k trom po sebe idúcim výbuchom na pravoboku lode v oblasti kormy. Plavidlo sa následne naklonilo o 25 stupňov na pravú stranu.



Plavidlo Ursa Major nebolo preťažené, zdôraznila Oboronlogistika. Z Petrohradu do Vladivostoku loď viezla náklad s hmotnosťou 806 ton, súčasťou ktorého boli aj dva prístavné žeriavy a 129 prázdnych kontajnerov.



Oboronlogistika v stanovisku tiež konštatuje, že Ursa Major je jednou z najväčších lodí na suchý náklad v Rusku a jej maximálna nosnosť je 9500 ton. Postavená bola v roku 2009.



Loď sa potopila v Stredozemnom mori v medzinárodných vodách približne 124 kilometrov od pobrežia Španielska a 45 kilometrov od alžírskeho pobrežia. Zachrániť sa podarilo 14 členov posádky, ktorých previezli do prístavu Cartagena, dvaja sú evidovaní ako nezvestní.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie v utorok oznámil, že začal vyšetrovanie možného porušenia "bezpečnostných predpisov" v námornej doprave.



Ruské médiá uviedli, že loď Ursa Major bola zásobovacím plavidlom ruských jednotiek v Sýrii, ktoré tam majú dve základne.



Spojené štáty v roku 2022 uvalili na Oboronlogistiku a jej lode vrátane Ursy Major sankcie za to, že prepravovali náklad na ukrajinský polostrov Krym okupovaný Ruskom, píše agentúra AFP.



Podľa stránky MarineTraffic.com sledujúcej pohyby lodí, na ktorú sa odvoláva agentúra AP, sa Ursa Major nachádzala v západnom Stredozemnom mori v rovnakom čase ako Sparta, ďalšia ruská nákladná loď sankcionovaná USA, ktorá smerovala do egyptského prístavného mesta Port Said.