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Ruská nákladná loď po dronovom útoku pri pobreží Fínska stále horí
Fínske aj estónske obranné sily uviedli, že drony, ktoré zasiahli loď Sparta II, boli pravdepodobne ukrajinské.
Autor TASR
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Helsinki 22. novembra (TASR) - Požiar na palube ruskej nákladnej lode, ktorú v Baltskom mori zasiahli drony, sa nepodarilo uhasiť ani počas noci. V nedeľu to oznámila fínska pobrežná stráž, informuje agentúra Reuters, píše TASR.
Fínske aj estónske obranné sily uviedli, že drony, ktoré zasiahli loď Sparta II, boli pravdepodobne ukrajinské. Kyjev to však nepotvrdil. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo vo výhradnej ekonomickej zóne Ruska a neskôr sa dostalo do fínskych vôd, kde zostáva zakotvené. Všetkých 16 členov posádky evakuovali na neďalekú ruskú loď.
Zábery a video zverejnené pobrežnou strážou zachytávajú niekoľko plavidiel, ktoré počas noci striekali vodu na horiacu loď. Snažili sa tak uhasiť plamene a ochladiť kontajnery uložené na palube. Po zlikvidovaní požiaru ju majú presunúť preč z fínskych teritoriálnych vôd.
Fínske ozbrojené sily uviedli, že loď smerujúcu do ruskej exklávy Kaliningrad poškodili v medzinárodných vodách západne od ruského ostrova Gogland (Suursaari). Potvrdili tak informácie ruských predstaviteľov.
Riziko ďalších útokov vo Fínskom zálive, úzkom výbežku Baltského mora, „nie je možné vylúčiť“. V nedeľu to pre verejnoprávnu stanicu ERR uviedol veliteľ estónskeho námorníctva Ivo Vark.
Fínska armáda minulý týždeň oznámila, že počas ukrajinských dronových útokov zaznamenala v rovnakej oblasti aj zásah ruskej vojnovej lode.
Ukrajina tento rok vykonala už niekoľko vĺn dronových útokov smerom k Leningradskej oblasti na severozápade Ruska. Niektoré zo strojov pritom zablúdili do vzdušného priestoru susedných pobaltských štátov, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na územie NATO.
Loď Sparta II s dĺžkou 121 metrov pláva pod ruskou vlajkou a vlastní ju ruská lodná spoločnosť Oboronlogistika. Na základe údajov spoločnosti LSEG vyplávala v piatok z Petrohradu. Plavidlo podlieha sankciám Spojených štátov, uviedlo americké ministerstvo financií.
Spoločnosť Oboronlogistika podľa informácií na svojej webovej stránke poskytuje logistické služby ruskému ministerstvu obrany. Podľa webovej stránky Ukrainian Sanctions Monitoring sa Sparta II používa na prepravu zbraní a vojenského vybavenia, uviedla ERR.
Fínske aj estónske obranné sily uviedli, že drony, ktoré zasiahli loď Sparta II, boli pravdepodobne ukrajinské. Kyjev to však nepotvrdil. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo vo výhradnej ekonomickej zóne Ruska a neskôr sa dostalo do fínskych vôd, kde zostáva zakotvené. Všetkých 16 členov posádky evakuovali na neďalekú ruskú loď.
Zábery a video zverejnené pobrežnou strážou zachytávajú niekoľko plavidiel, ktoré počas noci striekali vodu na horiacu loď. Snažili sa tak uhasiť plamene a ochladiť kontajnery uložené na palube. Po zlikvidovaní požiaru ju majú presunúť preč z fínskych teritoriálnych vôd.
Fínske ozbrojené sily uviedli, že loď smerujúcu do ruskej exklávy Kaliningrad poškodili v medzinárodných vodách západne od ruského ostrova Gogland (Suursaari). Potvrdili tak informácie ruských predstaviteľov.
Riziko ďalších útokov vo Fínskom zálive, úzkom výbežku Baltského mora, „nie je možné vylúčiť“. V nedeľu to pre verejnoprávnu stanicu ERR uviedol veliteľ estónskeho námorníctva Ivo Vark.
Fínska armáda minulý týždeň oznámila, že počas ukrajinských dronových útokov zaznamenala v rovnakej oblasti aj zásah ruskej vojnovej lode.
Ukrajina tento rok vykonala už niekoľko vĺn dronových útokov smerom k Leningradskej oblasti na severozápade Ruska. Niektoré zo strojov pritom zablúdili do vzdušného priestoru susedných pobaltských štátov, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na územie NATO.
Loď Sparta II s dĺžkou 121 metrov pláva pod ruskou vlajkou a vlastní ju ruská lodná spoločnosť Oboronlogistika. Na základe údajov spoločnosti LSEG vyplávala v piatok z Petrohradu. Plavidlo podlieha sankciám Spojených štátov, uviedlo americké ministerstvo financií.
Spoločnosť Oboronlogistika podľa informácií na svojej webovej stránke poskytuje logistické služby ruskému ministerstvu obrany. Podľa webovej stránky Ukrainian Sanctions Monitoring sa Sparta II používa na prepravu zbraní a vojenského vybavenia, uviedla ERR.