Ruská nákladná vesmírna loď sa úspešne spojila s modulom Nauka

Moskva 22. októbra (TASR) - Ruská nákladná vesmírna loď Progress MS-17 sa úspešne spojila s modulom Nauka (Veda), ktorý je súčasťou Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). V piatok o tom informovala tlačová agentúra TASS.



Progress sa vo štvrtok ráno moskovského času odpojil od ruského modulu Poisk (Výskum) a na 24 hodín sa vzdialil od ISS. Autonómny let nákladnej lode sa skončil úspešným pripojením k modulu Nauka. Podľa TASS je Progress prvou nákladnou kozmickou loďou, ktorá sa spojila s ruským modulom. Koncom septembra sa k Nauke pripojila kozmická loď Sojuz MS-18 s ľudskou posádkou.



Očakáva sa, že nákladná kozmická loď Progress MS-17 opustí ISS krátko pred štartom ďalšej lode typu Progress M-UM z kozmodrómu Bajkonur. Tá vynesie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu nový uzlový modul. Modul guľovitého tvaru bude vybavený dokovacími portmi a bude slúžiť ako jadro, ku ktorému budú pripájané ďalšie špecializované moduly. Štart Progressu M-UM je naplánovaný na november tohto roka.



Nauka je viacúčelový modul určený predovšetkým na výskum. Vybavený je 16 pracovnými stanicami na vykonávanie vedeckých pokusov v otvorenom kozmickom priestore a 14 stanicami na prácu v interiéri. Experimenty by sa mali týkať oblastí ako vesmírna biológia a fyziológia, veda o materiáloch či prieskum Zeme z vesmíru. Tento modul mal byť pôvodne vynesený do vesmíru už v roku 2007, pre rôzne problémy sa tak stalo až 29. júla 2021.